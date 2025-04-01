Восстановление жилья в Украине: Банк развития Совета Европы предоставит 100 млн евро

Правительство приняло ряд важных решений по привлечению дополнительных ресурсов для реализации проектов восстановления. В частности, на сегодняшнем заседании было привлечено 100 млн евро или более 4,8 млрд грн от Банка развития Совета Европы в рамках проекта НОME.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

О восстановлении страны

"Наша цель — восстановление здесь и сейчас, по новым стандартам и по четко определенным направлениям", — отметил Шмыгаль.

Также он добавил, что согласно оценке RDNA4 потребности на восстановление в жилом секторе на ближайшее десятилетие составляют почти 84 млрд долл.

На сегодняшнем заседании правительство приняло важные решения по привлечению дополнительных ресурсов для реализации проектов восстановления страны.

В частности, было привлечено 100 миллионов евро (более 4,8 миллиарда гривен ) от Банка развития Совета Европы в рамках проекта НОME. Эти средства будут направлены на выплату компенсаций владельцам уничтоженного жилья в рамках программы "єВідновлення".

"В прошлом году Банк уже помог профинансировать 2,8 тысяч жилых сертификатов. Благодаря новому финансированию мы сможем обеспечить еще 3,6 тысяч сертификатов на приобретение жилья", — подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, было принято решение об обеспечении жильем внутренне перемещенных лиц. Для этого Банк развития Совета Европы предоставит Украине 50 миллионов евро, что позволит организовать льготное кредитование для около 1100 семей ВПЛ.

Он также отметил, что и Всемирный банк активно поддерживает проекты обновления жилищного фонда через программу НОРЕ. Благодаря этой инициативе более 87 тысяч украинцев получили компенсацию за поврежденное жилье. В рамках этой программы также запланировано восстановление до 200 многоэтажных домов.

О реестре убытков

Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины (RD4U), создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Больше о том, как работает реестр и каковы его цели, читайте в статье "Международный реестр убытков от России: как податься и когда ждать результатов".

Напомним, в марте Министерство развития общин и территорий получило дополнительные 2 миллиарда гривен для программы компенсаций за утраченное жилье для ВПЛ в рамках "єВідновлення". Выплаты по жилищным сертификатам уже начали поступать, что позволит более 1300 семьям приобрести новые дома.