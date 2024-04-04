Международный реестр убытков от России: как податься и когда ждать результатов

Delo.ua выяснило, кто может подать заявление на возмещение в международный Реестр убытков и насколько быстро можно получить компенсацию.

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На этой неделе в Гааге заработал международный Реестр ущерба от российской агрессии. Это первый из трех компонентов Международного компенсационного механизма. Уже сегодня на цифровой платформе может оставить заявку на компенсацию от 6 до 8 миллионов пострадавших от войны. Однако как будут распределяться компенсации и откуда это будут средства, - пока неизвестно.

Международный реестр убытков: как он работает и на каких правовых основаниях

После подписания декларации в Рейкьявике в мае 2023 года, поддержанной 43 странами, а также Европейским союзом, ГА ООН, 2 апреля состоялся технический запуск Реестра.

Цифровая платформа для документирования ущерба от войны стала возможной после принятия в ноябре 2022-го Резолюции Генассамблеи ООН «Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины». Документ поддержали почти 100 стран, против выступили Китай, Северная Корея, Куба, Беларусь, ЦАР, Эритрея и еще несколько стран.

В документе Генассамблея признала, что Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права, в частности, ее агрессию, а также международного гуманитарного права и прав человека. Этот документ и стал основанием для создания Международного компенсационного механизма для документирования доказательств и информации о вреде, потере или увечьях, причиненных войной физическим и юрлицам, а также государству Украины.

Цель Реестра – собрать и учесть весь ущерб, причиненный государству Украина, физическим и юридическим лицам в связи с агрессией РФ.

В то же время, как отмечается на сайте реестра, цифровая платформа не будет рассматривать и оценивать полученные заявления по существу и не устанавливать стоимость убытков или назначать какие-либо выплаты. Пока не создан орган, который будет распределять компенсации, также неизвестно, откуда будут поступать средства для погашения убытков.

Следующим этапом заявляется создание Компенсационной комиссии, которая и будет присуждать выплаты, отметила на конференции "Восстановление справедливости для Украины" сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая.

«Проходят консультации по наполнению Компенсационного фонда за счет обездвиженных активов РФ, ведь за страдания страны должен заплатить агрессор», – сказала Ирина Мудрая.

В настоящее время государство заявляет цель собрать как можно больше заявок от пострадавших. Категории для заявок пострадавших будут увеличиваться каждые три месяца, обещают в реестре.

Реестр убытков в Гааге: кто может подаваться

Пилотный проект реестра стартовал с приема заявлений для категории А3 (физические лица) о «повреждении или уничтожении жилого недвижимого имущества».

Как отметил в комментарии Delo.ua исполнительный директор реестра Маркиян Ключковский, за первые сутки подалось на поврежденное или уничтоженное российской войной имущество 510 человек. Это почти 3000 загруженных файлов с доказательствами разрушений скачали заявители – дополнительно к информации, которая подтягивается автоматически из украинских реестров и баз данных.

510 человек

Подали документы в течение первых суток работы реестра

"Реестр мы запускаем поэтапно. На первом этапе могут подать те, кто подавал заявление по программе "Восстановление" и кто получил акт комиссионного обследования, который выдают местные власти. Это малая выборка, но именно на этих людях мы хотим оттестировать работу платформы. Ведь система новые, возможные ошибки, они будут корректироваться в процессе. Через 2-3 недели подать заявление смогут все собственники поврежденного жилья", - объяснил Ключковский.

В целом перерегистр будет состоять из 40 категорий и будет принимать заявления от пострадавших физических, юрлиц и государства Украины. По предварительным расчетам, только по первой категории о разрушении жилья ожидается получение от 300 до 600 тысяч заявлений на возмещение.

"Единственное требование, определяемое уставом реестра, – то, что ущерб должен быть нанесен на территории Украины и во временно оккупированных населенных пунктах после 24 февраля 2022-го и этот ущерб должен иметь связь с войной, вторжением. Ограничений по гражданству или национальностям заявителя нет.Могут подаваться все, кто владеет имуществом на нашей территории, или понес другие потери.Например, в Украине на момент вторжения было много студентов-иностранцев.Процедура обучения была прервана - они вынуждены были бежать из-за войны, поэтому также могут подаваться на компенсацию", - подчеркнул исполнительный директор реестра.

Какие потери от войны фиксирует Международный реестр убытков

Большим плюсом международного реестра ущерба эксперты называют то, что он, в отличие от украинского, будет учитывать гораздо более широкий спектр потерь.

Речь идет не только о потерях имущества и доходов, но и о гибели людей, пытках, сексуальном насилии, а также телесных повреждениях, увечьях, принудительном перемещении и принудительном переселении лиц, повреждениях критической инфраструктуры и других государственных объектов, убытках, причиненных историко- культурном наследии, окружающей среде.

Инфографика: Register of Damage for Ukraine

На первом этапе можно фиксировать данные о повреждении или разрушении только недвижимого имущества:

частного дома;

квартиры;

дачного или садового дома;

другого жилого помещения.

Впоследствии заявления смогут подать другие владельцы разрушенного или поврежденного имущества, в частности, чья недвижимость расположена на временно оккупированных территориях.

Уже летом, как отметил исполнительный директор реестра, "Дія" будет принимать сообщения о вреде жизни, здоровью, случаях пыток и сексуальном насилии. Следующим этапом жалобы сможет подавать бизнес и государство.

В реестре подчеркивают, что после этапа приема имущественных заявлений в приоритете заявления, связанные с человеческими потерями – потеря жизни, увечья, пытки, сексуальные насилия, а также расчеты убытков, связанных с критической инфраструктурой.

"Это то, что откроет нам дорогу к подсчету убытков у представителей бизнеса и государства. Сейчас решаем, как это прописать технологически, ведь юридические лица пока мало взаимодействуют с "Дією" - это усложняет процесс интеграции юрлиц для подачи заявок через цифровую платформу. К тому же эти заявления будут сложными, объемными – с технической точки зрения необходимо время, чтобы должным образом подготовить систему», - пояснил Ключковский.

Как подать заявление в Международный реестр убытков

Международный Реестр убытков – это цифровая платформа. Заявки будут приниматься через мобильное приложение «Дія» или веб-портал государственных услуг.

Для того чтобы заявление было внесено в реестр, оно должно соответствовать трем простым критериям. Заявления должны быть поданы относительно ущерба, потерь или ущерба, нанесенного:

24 февраля 2022 года или позже;

на территории Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды;

международно-противоправными действиями Российской Федерации на Украине или против Украины.

Инфографика: Register of Damage for Ukraine

Для подачи заявления нужно быть владельцем имущества и иметь акт об обследовании от местных властей.

Необходимо также заполнить электронную форму, предоставить личные данные и соответствующие доказательства (документы, записи, заявления, фотографии, видео или другие материалы, подтверждающие ущерб).

Инфографика: Register of Damage for Ukraine

Как объясняет Маркиян Ключковский, «Дія» упрощает представление документов об идентификации личности и подтягивает большое количество данных из реестров – о самом заявителе, а также его собственности. Право собственности должно быть зарегистрировано в государственном реестре имущественных прав. Если оно не зарегистрировано, его нужно оформить.

"Мы понимаем, что есть случаи, особенно на оккупированных территориях, когда БТИ сгорело, нет доступа к документам, или они потеряны, и это сделать трудно. Если заявитель получает отказ в регистрации, в таком случае любым способом нужно подтвердить, что он владелец этого имущества - это могут быть даже квитанции на коммунальные услуги. Дальше уже комиссия будет разбираться, насколько это доказывает, что это имущество действительно принадлежит заявителю", - отметил Ключковский.

Важна информация и о самом разрушении. Если информация уже находится в реестре поврежденного и разрушенного имущества, она также подтянется, если нет, заявитель должен выбрать один из вариантов – воздушная атака, артиллерийский обстрел, активные боевые действия, разрушение Каховской ГЭС, или указать, что не знает, как разрушено имущество.

Каждый пострадавший сможет даже по телефону добавить свои доказательства: фото, видео, документы.

«В тестировании процедура подачи заявления занимала 7–8 мин. Если нужно порыться, это может быть немного больше времени. Но речь не идет о сложном и запутанном многочасовом процессе», - подчеркнул исполнительный директор.

Реестр будет оперировать исключительно электронными документами и будет работать на защищенной цифровой платформе для приема, обработки и классификации заявлений и доказательств. Процесс подачи заявлений – исключительно в электронном виде – будет максимально простым и упорядоченным.

Украинский и Международный реестр убытков: конфликт или сотрудничество

В Украине уже работает Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Данные этого реестра будут использованы для международного реестра. В то же время существует много других реестров по отдельным категориям вреда.

Сейчас на рассмотрении ВРУ находится законопроект о создании Единого реестра (№10256), который будет учитывать людей, личным неимущественным правам которых причинен вред в результате вооруженной агрессии россии. Информация из этого реестра будет использована и в целях Международного реестра убытков.

Планируется, что все внутренние реестры будут работать на наполнение информацией международного Реестра, а также будут предотвращать возможное мошенничество.

Как пояснил в комментарии Delo.ua партнер ООО "ЮКК Де-Юре", руководитель судебно-экспертной и земельно-правовой практики Артем Рипенко, каждый заявитель, подававшийся в украинский реестр поврежденного или утраченного имущества, получая сертификат на покупку нового жилья, подписывал договор об уступке права требования.

"Государство возмещает не все, а только определенную стоимость по определенным расчетным коэффициентам. Ведь Украина не виновата перед своими гражданами за вторжение России. Но в этой части потерпевший отступает право требования государству в части полученной компенсации. Это прописано в законе "О компенсации за повреждение и уничтожение" отдельных категорий объектов недвижимого имущества", - подчеркнул адвокат.

Юрист объясняет, что если потерпевший, например, имеет доказательство повреждения дома под Киевом, рыночная стоимость которого составляла до 24 февраля 2022-го $1 млн, по формулам украинского реестра он может получить ваучер на $200 тыс. Заявитель вносит данные в реестр и получает право на жилье или восстановление дома, в то же время он отступает от этих требований Украине, которая потом их взыщет с России как с виновного государства.

"Получив эти средства, это не значит, что нельзя подаваться и в международный реестр и ждать компенсации еще $800 тысяч. Для этого стоит заказать экспертную оценку стоимости дома на момент разрушения и добавить ее к цифровой платформе. Важно загрузить как можно больше доказательств повреждения". и стоимости имущества", - объяснил Артем Рипенко.

Юрист добавил, что так может работать реестр, но реальные подходы к распределению средств будет нарабатывать пока не создана Компенсационная комиссия.

Сложно ли доказать ущерб от войны

По общему правилу, бремя доказывания определенного факта возлагается на того, кто основывает на этом факте свою правовую позицию (заявление, требование, претензию или отрицание), пояснили Delo.ua в аналитическом центре Институт законодательных идей.

В случае компенсационной комиссии ООН заявители должны соответствующими доказательствами подтвердить, что они понесли юридически значимый ущерб, обосновать ее размер, и продемонстрировать, что она стала следствием международно противоправных действий Ирака.

Мировая практика показывает, что в таких случаях применяется специально приспособленный, гибкий и дифференцированный подход к установлению доказательной планки, которую должны преодолеть заявители, чтобы получить компенсацию.

В настоящее время с практической точки зрения заявителям советуется подавать в реестр наиболее полную информацию о причиненном ущербе. Поэтому можно утверждать, что "чем больше, тем лучше".

В то же время, существует ряд системных проблем из-за которых есть риск, что пострадавшие, потерявшие жилье, не смогут попасть в реестр и претендовать на компенсацию.

Это трудности связаны, например, с подтверждением права собственности, когда данных нет в Реестре недвижимого имущества или когда наследники не принимают наследство в определенный законом порядок, а просто продолжают жить в доме, не перерегистрируя его, отмечается в совместном исследовании Института законодательных идей совместно и УХСПЧ.

По последним оценкам, в результате войны в Украине разрушены или повреждены более 250 000 жилых зданий на общую сумму почти $60 млрд. Среди регионов, где зафиксировано больше всего разрушенных жилых зданий, — Донецкая, Киевская, Луганская, Харьковская, Черниговская и Херсонская. У большинства из них до сих пор продолжаются активные боевые действия.

Реестр ущерба. Когда можно получить выплаты

Данные из Реестра станут основой для будущих репараций, отмечает Маркиян Ключковский. Он отмечает, что процесс будет достаточно продолжительным.

Согласно предварительным расчетам, в реестре ожидают получить в общей сложности заявления от 6 до 8 миллионов пострадавших от войны, хотя руководство реестра предупреждает, что "это очень приблизительные цифры, они могут быть и гораздо больше".

Относительно финансового объема подсчеты по компенсации всех нанесенных Россией ущерба оценить еще сложнее.

"Мы отталкиваемся от внешних оценок – это, например, отчет о потерях от Всемирного банка. Согласно последней версии, вышедшей в феврале 2024-го, сумма, необходимая для восстановления Украины, составляет $486 млрд. Это не включает большую категорию убытков – все что связано с человеческими потерями и бизнес-потерями, поэтому исходим из того, что цифра вероятно будет больше, но надо сделать оговорку, что пока мы не знаем, какой будет подход к компенсации, особенно в тех категориях, где заявлений очень много и они одинаковые. Например, относительно перемещенных лиц", - объясняет Маркиян Ключковский.

Эксперты отмечают, что создание такого реестра – международный прецедент, ведь такой войны как в Украине, на территории Европы не было уже десятки лет. Поэтому Реестр и компенсационный механизм является “ad hoc” инструментом.

Из последних примеров мировой практики, опыт которых тоже будет учтен, - это деятельность Международной компенсационной комиссии ООН по результатам войны между Ираком и Кувейтом в 1990-1991 годах.

Парадоксально, но закончила комиссия работать только в 2022 году, а финальный отчет был представлен в начале 2022 года за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину. Были поданы заявления, установлены суммы выплат в зависимости от категорий причиненного ущерба, проведены выплаты. Однако вред, нанесенный во время российской агрессии Украине и ее гражданам - несоизмеримо больше.

По словам руководителя проектов аналитического центра "Институт законодательных идей" Андрея Климосюка, международный механизм компенсации - "наиболее реалистичный и перспективный шанс получить возмещение за счет нанесшего вреда".

"Цель реестра – собрать в единую базу данные по всему ущербу от агрессии РФ, которая в будущем может быть компенсирована. Собрав эту информацию, можно будет понимать реальное количество жертв агрессии и приблизительные суммы средств, необходимой для выплат. В настоящее время выделяют более 40 категорий ущерба, по которому будут приниматься заявления в реестр", - пояснил эксперт.

Заявленные оценки ущерба почти в 500 млрд от Всемирного банка, по словам Климосюка, это лишь приблизительные подсчеты материального ущерба, он не учитывает гибель и увечья людей, перемещение ВПЛ, не учитывает количество средств, которые уже государство потратило на поддержку пострадавших.

"Мы еще не знаем, во сколько будущая компенсационная комиссия оценит потерю жизни, здоровье или нанесенный моральный ущерб в результате российской агрессии", - подчеркнул эксперт.

В то же время эти расходы ни Украина, ни одна другая страна мира самостоятельно покрыть не сможет, да и не должна. Кроме страны-агрессора, за счет которой и должны происходить компенсации. Важно, что новый международный инструмент объединяет усилия 40+ стран - это, по мнению экспертов, реальный шанс добиться возмещения именно за счет России и ее пособников.