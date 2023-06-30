Подсчитаны прямые убытки Украины от подрыва россиянами Каховской ГЭС

Сумма прямого ущерба, нанесенного подрывом Каховской ГЭС, уже составляет по меньшей мере $2 млрд. Трагедия привела к значительным повреждениям жилищно-коммунального сектора и энергетики, а также к значительным непрямым убыткам сельского хозяйства из-за потери ирригации региона.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что такие данные представлены в первом анализе, проведенном специалистами KSE Institute – аналитического подразделения Киевской школы экономики, в сотрудничестве с Офисом Президента Украины, Минэкономики и Мининфраструктуры.

Жилищное хозяйство

Потери понес жилищный фонд населенных пунктов Херсонской и Николаевской области: 49 и 31 городов, сел, городков соответственно.

В Николаевской области подтоплено более 500 частных домов в сельской местности. В Херсонской области точное общее количество поврежденных или разрушенных жилых домов невозможно определить из-за частичной временной оккупации области. Но предварительные оценки говорят, что около 20-30 тыс. домов попали в зону подтопления, из которых по крайней мере 150 многоэтажных домов в городе Херсон.

Прямые убытки от затопления частных домов и сопутствующей инфраструктуры оцениваются в $950 млн, основная часть из которых приходится на левый берег Днепра, который находится во временной оккупации . Вместе с тем сейчас проводится оценка количества и площади затопленных зданий через анализ спутниковых снимков и моделирования, которое по подсчетам на сегодняшний день обнаружили 32 тысячи домов в зоне риска.

Также Украина понесет в 2023 году дополнительные затраты на строительство водопроводов. Из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище без водоснабжения может остаться часть Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Для ликвидации последствий уничтожения ГЭС бюджетный комитет согласовал выделение $41 млн (1,5 млрд грн) на строительство магистральных водопроводов.

Энергетика

Более четверти общей суммы ущерба из-за подрыва ГЭС $586 млн — непосредственно связаны с разрушением Каховской гидроэлектростанции, имеющей мощность 334,8 МВт и не подлежащей восстановлению, и дамбы. Общий ущерб энергетике достиг $624 млн.

Годовой экономический ущерб от разрушения ГЭС нанесенный государственной компании Укргидроэнерго составляют свыше $100 млн. Потребности в построении новой ГЭС аналогичной мощности составят около $1 млрд.

Также в результате затопления, потеряны электросети в затопленных населенных пунктах, а также затоплены 17 автозаправочных станций и 2 нефтебазы.

Транспортная инфраструктура

Ущерб, нанесенный транспортной инфраструктуре, достигли $311 млн . По предварительным оценкам более 290 км дорог пострадали от наводнения. Часть международных и региональных дорог затоплены. Наиболее разрушены коммунальные дороги — более 50% от общей длины. Также в течение первых дней после подрыва дамбы часть мостов и меньших дамб в Николаевской и Херсонской областях были временно затоплены, что также может повлиять на потерю их стоимости.

Промышленность

Промышленные предприятия и другой бизнес потеряли в результате подрыва по предварительным оценкам уже $105 млн . Потери бизнеса от наводнения были значительно уменьшены тем, что из-за боевых действий часть предприятий релоцировались раньше или остановились. Можно ожидать, что пострадало в основном тяжелое транспортировочное оборудование и здания. Среди них крупные промышленные объекты, расположенные в Корабельном районе Херсона. Местная администрация сообщила о затоплении 28 крупных промышленных объектов, расположенных по правому и левому берегам Днепра.

Сельское хозяйство

Уничтожение посевов сельскохозяйственных культур, поголовье скота и рыбы привело к ущербу сельскому хозяйству $25 млн. Незначительные прямые убытки связаны с тем, что территории находятся под постоянным обстрелом с начала полномасштабного вторжения и активное использование сельскохозяйственных угодий не происходит, а также сравнительно малой площадью подвергшихся затоплению сельскохозяйственных земель.

Также ущерб рыбной отрасли в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции и разрушения водохранилища могут достигнуть более 11 млрд грн.

Каховское водохранилище использовалось для обеспечения водой оросительных систем и животноводства общей площадью 584 тыс. га (фактическая площадь орошаемых земель до войны составляла 262 тыс. га). Поэтому косвенные потери доходов для растениеводства возрастут на $182 млн в год. Другие отрасли сектора будут терять до $49 млн в год.

Окружающая среда и экология

Ориентировочная сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, оценивается в $1,5 млрд (по данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов). 150 тонн нефти утекло при взрыве дамбы. Уровень солености Черного моря у Одессы почти втрое ниже нормы.

Подтопление грозит трем природно-заповедным паркам: "Нижнеднепровский", "Каменская Сечь", "Белобережье Святослава", охраняемому ЮНЕСКО Черноморскому биосферному заповеднику. Кроме того, в зоне влияния оказались Региональный ландшафтный парк "Кинбурнская коса" общей площадью около 18 тыс. га; участки Черноморского биосферного заповедника "Волыжин лес", о. Долгий, о. Круглый площадью 2,7 тыс. га; региональный ландшафтный парк "Высунско-Ингулецкий", площадью 2,7 тыс га.

"Мы продолжаем фиксировать повреждения и вычислять убытки, причиненные подрывом Россией дамбы Каховской ГЭС. Серьезные потери понес жилищный фонд Херсонской и Николаевской областей. Прямые убытки от затопления частных домов и сопутствующей инфраструктуры оцениваются в $950 млн. Более четверти общей суммы с разрушением непосредственно гидроэлектростанции, которую придется строить с нуля.Отдельно Минокружающая среда предварительно оценен ущерб окружающей среде нанесен по меньшей мере на $1,5 млрд. Первоочередным вопросом остается обеспечение пострадавших регионов питьевой водой. Так, бюджетный комитет согласовал выделение $41 млн (1,5 млрд грн) на строительство магистральных водопроводов", - отметила вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Отметим, что Кабинет министров Украины выделил более 980 млн грн на восстановление жилья, затопленного в результате подрыва ГЭС. Средства можно будет получить с помощью услуги "Восстановление", подав заявление через сервис "Дія".

Напомним, в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС Украина потенциально потеряла 80 тыс га заповедных территорий. В то же время цифра может быть больше. Миссия UNEP уже работает в Украине, чтобы оценить все причиненные убытки.