Підрив Каховської ГЕС: названа сума збитків для рибної галузі

Збитки рибній галузі внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції та руйнування водосховища можуть сягнути понад 11 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Зазначається, що лише через затоплення двох державних рибовідтворювальних заводів Держрибагентства українські водойми щорічно недоотримають зариблення у кількості 16 млн екземплярів цінних видів водних біоресурсів.

Зокрема, Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб забезпечував щорічне вселення 13,4 млн екземплярів цінних видів риб (6,2 млн екз. аборигенних та 7,2 млн екз. рослиноїдних).

Ще 2,6 млн екземплярів мальків цінних видів риб, у тому числі 1,6 млн екз. осетрових видів, мав щорічно вселяти у вітчизняні водойми Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика.

"За попередніми підрахунками фінансові збитки державі лише від втрати заводом ремонтно-маточного поголів’я осетрових видів риб, а це майже 19 тис. екземплярів стерляді, осетра та севрюги, складуть понад 900 млн грн", - зауважують у Держрибагенстві.

Там додають, що динаміка рівневого режиму Каховського водосховища свідчить про реальну перспективу повного осушення ложа водосховища, тобто фактично під водою може залишитися тільки старе русло річки Дніпро. Як наслідок, це може призвести до масової загибелі водних біоресурсів.

"При цьому орієнтовна загальна сума збитків рибній галузі через підрив окупантами Каховської ГЕС складатиме понад 11 млрд грн", - підкреслюють у Держрибагенстві.

Нагадаємо, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн.

Зауважимо, на лівобережжі Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено та повністю зруйновано 107 гідротехнічних споруд Державного агентства меліорації та рибного господарства України.