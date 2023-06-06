Поля стануть пустелями, загине фауна: У МінАПК розповіли про жахливі наслідки підриву Каховської ГЕС

Міністерство аграрної політики та продовольства зазначає, що, за попередніми оцінками, внаслідок руйнування дамби Каховської гідроелектростанції в Херсонській області лише на правобережжі буде затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель.

Натомість площі затоплення в окупованій лівобережній частині області, як ідеться в повідомленні відомства, будуть в декілька разів більшими. Втім, детальна інформація буде відома найближчими днями, після аналізу інформації та знімків щодо обсягів затоплення.

Крім того, в Мінагрополітики вказують, що ця техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

За даними відомства, в 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тисяч га, з яких збиралося близько 4 мільйона тонн зернових і олійних культур на суму близько 1,5 мільярда доларів. У 2023 ж році на правому березі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем.

"Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях. Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, через зникнення Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів.

Негативні наслідки знищення Каховської ГЕС також будуть і для рибного господарства: вже фіксується загибель риб - як молоді, так і дорослих особин. У відомстві додають, що якраз щойно закінчився період нересту, тому внаслідок падіння рівня води ікра на змілілих ділянках просто висохне.

"Окрім того, фауна, винесена з потоком води водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, також загине, оскільки в подальшому при зниженні повеневої хвилі, ці біоресурси опиняться на суходолі", - вказують в міністерстві.

Ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. В свою чергу і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.

Імовірні збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин у профільному відомстві оцінюють у 95 тисяч тонн, або близько 4 мільярда гривень. Всього ж, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 мільярда гривень.

"Негативні наслідки спустошення водних біоресурсів будуть прослідковуватись протягом кількох років поспіль, навіть при заповненні ложа Каховського водосховища найближчим часом, оскільки поновлення кількісного та якісного складу популяцій риб, відновлення донних ценозів кормової бази потребує багато часу", - зазначають у Мінагрополітики.

Нагадаємо, що раніше у вівторок Delo.ua вже писало про наслідки для аграрного сектору Херсонщини від підриву Каховської ГЕС: що про це кажуть аналітики та зерновий бізнес.