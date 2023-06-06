Поля станут пустынями, погибнет фауна: В МинАПК рассказали об ужасных последствиях подрыва Каховской ГЭС

Министерство аграрной политики и продовольствия отмечает, что, по предварительным оценкам, в результате разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области только на правобережье будет затоплено ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

При этом площади затопления в оккупированной левобережной части области, как говорится в сообщении ведомства, будут в несколько раз больше. Впрочем, подробная информация будет известна в ближайшие дни после анализа информации и снимков относительно масштабов затопления.

Кроме того, в Минагрополитики указывают, что эта техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

По данным ведомства, в 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тысячи га, с которых собиралось около 4 миллиона тонн зерновых и масличных культур на сумму около 1,5 миллиарда долларов. В 2023 же году на правом берегу Днепра работают лишь 13 оросительных систем.

"Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% – в Запорожской и 30% – в Днепропетровской областях. Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за исчезновения Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но источники питьевого водоснабжения населенных пунктов.

Негативные последствия уничтожения Каховской ГЭС также будут и для рыбного хозяйства: уже фиксируется гибель рыб – как молодняка, так и взрослых особей. В ведомстве добавляют, что как раз только что закончился период нереста, так что в результате падения уровня воды икра на обмелевших участках просто высохнет.

"Кроме того, фауна, вынесенная с потоком воды водохранилища в заводи, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, также погибнет, поскольку в дальнейшем при снижении паводковой волны, эти биоресурсы окажутся на суше", - указывают в министерстве.

Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленых водах Черного моря. В свою очередь, и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть.

Вероятный ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей в профильном ведомстве оценивается в 95 тысяч тонн, или около 4 миллиардов гривен. Всего же, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 миллиарда гривен.

"Негативные последствия опустошения водных биоресурсов будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд, даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время, поскольку восстановление количественного и качественного состава популяций рыб, восстановление донных ценозов кормовой базы требует много времени", - отмечают в Минагрополитики.

Напомним, что ранее во вторник Delo.ua уже писало о последствиях для аграрного сектора Херсонской области от подрыва Каховской ГЭС: что об этом говорят аналитики и зерновой бизнес.