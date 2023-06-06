Уничтожение Каховской ГЭС – как это отразится на агросекторе Херсонской области

В ночь на 6 июня русские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. С опасных районов началась эвакуация местного населения. Поскольку область в значительной степени является сельскохозяйственным регионом, редакция Delo.ua решила узнать, к каким последствиям российский теракт приведет к ее АПК, а также агросектору южных областей в целом.

Сегодня, 6 июня, российские захватчики взорвали ранее заминированную ими плотину Каховской ГЭС, уничтожив 11 из 28 пролетов постройки. Примерная ширина прорыва составила более 170 метров. Президент Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны, созванном через проведенный россиянами теракт, поручил провести эвакуацию и обеспечить все пострадавшие города и села питьевой водой.

По информации "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками. В то же время командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что военное командование Украины заранее предусматривало возможные действия российской армии по подрыву Каховской ГЭС и производило соответствующие расчеты. Поэтому такие действия врага не повредят контрнаступлению ВСУ.

О том, что россияне минируют этот инфраструктурный объект, было известно и раньше. Так, Владимир Зеленский еще в октябре 2022 года заявил, что российские захватчики заминировали Каховскую ГЭС и готовят на ней теракт, а также призвал направить на гидроэлектростанцию международную наблюдательную миссию.

Согласно опубликованной 6 июня информации Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, подрыв дамбы Каховской ГЭС составляет чрезвычайно высокий уровень опасности . Полностью или частично в зоне поражения могут оказаться 99 населенных пунктов, причем 40 столкнутся с значительными затоплениями, которые составят не менее 45% площади каждого из них.

За время, пока последствия ударной волны дойдут до устья реки Южный Буг (3-4 дня при условии полного разрушения дамбы, и 6 дней – частичного), ее разрушительные возможности погасятся и значительно не повлияют на ситуацию с уровнем воды в Николаеве .

Возможный сценарий затопления прилегающих к ГЭС территорий. Источник фото: http://wdc.org.ua/ru/kakhovska-hpp-flooding-scenarios

Кроме того, через 5-7 дней после прорыва дамбы уровень воды на затопленных территориях должен начать стремительно спадать, и должен вернуться к предыдущей норме через 1-2 недели . В отдельных местах вода остается еще на 1-2 месяца в локальных понижениях, площадью не более нескольких квадратных километров.

Какие могут быть убытки для агросектора?

Профильное издание Kurkul 6 июня опубликовало следующие предварительные данные по потерям для агросектора Херсонской области:

Из-за полномасштабного российского вторжения часть региона остается оккупированным, освобожденные в прошлом году территории остаются заминированными. Вдобавок, часть области будет еще и затоплена;

Из-за наводнения можно ожидать заболочивания осушенных земель нижнего течения Днепра, деградации почв вследствие смывания их приливной волной, заиления, а через некоторое время - и ветровой эрозии. На части земель возможно опустынивание и разрушение растительного покрова;



Недалеко от Новой Каховки выращивались сады, ягодники и виноградники. В результате затопления и разрушения системы их орошения в ближайшие годы площади многолетних насаждений существенно уменьшатся, что приведет к долгосрочному сокращению производства фруктов и ягод;



Аналогичным образом пострадает овощеводство. Перспектива его восстановления лучше, ведь для овощей не требуется многолетний период ожидания первого урожая и выхода насаждений на полную урожайность. Однако значительным сдерживающим фактором будет отсутствие орошения и разрушение капитальных сооружений: хранилищ, складов, тепличных хозяйств;



Возможно опустынивание части угодий вследствие изменения зеркала испарения и температурного баланса земель на территории Днепра. Отсутствие орошения и высокие климатические риски заставят часть производителей отказаться от возделывания угодий, что еще больше обострит проблему;



Депопуляция региона. Его население будет вынуждено эвакуироваться из-за экологической катастрофы и спровоцированных ею долгосрочных негативных последствий.

Какая оценка зерновиков?

Исполнительный директор УЗА Сергей Иващенко в комментарии для издания напоминает, что Херсонская область – это 1,3-1,4 млн га посевных площадей под зерновыми и масличными культурами. В 2021 году область собрала рекордный урожай – 4,6 млн тонн сельхозкультур, из которых чуть более 2 млн тонн пшеницы, 1 млн тонн ячменя и по 0,5 млн тонн кукурузы и подсолнечника. Также это была наиболее развитая область с точки зрения ирригационных систем.

При этом большинство посевных площадей в регионе находится на левом берегу Днепра, временно оккупированном российскими захватчиками. Она же и пострадает больше всего от этого теракта.

"Конечно, мы все надеялись, что в этом году эта территория может быть деоккупирована. Фактически, этот теракт привел к двум основным последствиям - наводнению, которое сейчас уничтожает поля, и проблемам с поливом, когда вода отступит. Скорее всего, уровень воды в Каховском водохранилище" останется слишком низким для полива сельхозкультур. И это уже касается не только Херсонщины, а юга страны в целом, так или иначе потреблявшего днепровскую воду", - отмечает Сергей Иващенко.

То есть, из-за теракта РФ под угрозой оказался как минимум миллион гектаров посевных площадей , причем кроме зерновых и масличных культур пострадает овощеводство, ягодничество, фруктовые сады и другие отрасли АПК.

Представитель УЗА уточнил, что для понимания масштабов крушения необходимо еще несколько дней, но прогнозируемые погодные условия июня с небольшим количеством осадков должны способстовать снижению уровня воды.

В мае и конце апреля шли дожди, и уровень воды в Днепре поднялся. Мы рассчитывали, что к концу июня он упадет и можно будет шлюзироваться на Среднем Днепре. Возможно, это в какой-то мере смягчит последствия подрыва дамбы». Сергей Иващенко исполнительный директор УЗА. Фото: https://latifundist.com/

Речное судоходство, вероятно, понесло сильные потери

Собеседник издания уточнил, что нужно оценить повреждение плотины ГЭС, но, скорее всего, последствия инфраструктуры по Днепру неутешительны. То есть теракт вызвал подтопления речных элеваторов, портовые терминалы также почти гарантированно повреждены. В общем, нужно смотреть, насколько локализованы последствия трагедии.

"На правом берегу тоже будут негативные последствия теракта. Пусть они не так страшны, как на левом берегу, но все равно повреждена инфраструктура и есть подтопление сельхозугодий. Когда Левобережье будет освобождено, нам все равно придется разбираться с последствиями. В любом случае, там живут наши люди", – констатирует Сергей Иващенко.

Что говорят трейдеры?

Об оценке всех последствий нанесенного россиянами теракта еще очень рано говорить , говорят все собеседники издания. Кроме того, следует дождаться компетентных выводов гидрологических учреждений и связанных с экологией ученых.

Аналитик сельхозрынков трейдинговой компании Barva Invest Павел Хаустов сообщил изданию основные краткосрочные тренды, проявившиеся за 6 июня:

Спекулятивный рост цен на агропродукцию на мировых биржах

Утром цены на пшеницу на мировых рынках отреагировали на подрыв Каховской ГЭС и за утро 6 июня продемонстрировали рост на 3%. Но эксперт советует трактовать этот рост как спекулятивный фактор , поскольку многие иностранцы не имеют достаточного понимания ситуации в Украине.

"Спекуляции на биржах могут быть. Есть большое количество участников торгов, ранее продавших фьючерсы и ожидающих снижения цен, чтобы заработать на падении. То есть, если они волнуются относительно потенциального роста цен, они должны делать обратную операцию — покупать, а это дополнительно разогревает цену на soft coomodities", – объясняет аналитик.

В общем, у трейдинга пока нет полной картины последствий российского теракта, но можно прогнозировать, что участники рынка успокоятся после появления дополнительной информации о событиях в Украине. В таком случае цена может откатиться к предыдущему уровню .

Значительная угроза продовольственной безопасности отстутсвует

Аналитик Barva Invest отмечает, что на глобальной продовольственной безопасности прорыв плотины существенно не отразится. В Северном полушарии скоро будет новый урожай, предложение превышает потребление, и мировые трейдеры в своих торговых потоках не рассчитывают на пшеницу именно с прифроновых территорий Украины.

Катастрофа Каховской ГЭС будет ощущаться в последующие месяцы или годы, когда Украина возобновит контроль над этой территорией, и зерно оттуда будет идти через украинские экспортные потоки. Когда спадет ажиотаж, для мира это событие будет иметь последствия, скорее всего, в пределах пары процентов роста цены. Павел Хаустов Аналитик сельхозрынков Barva Invest

Он уточняет, что согласно имеющейся сейчас информации, от последствий подтопления пострадает прежде всего левобережная часть Херсонской области. Пока эти территории временно оккупированы, Украина может оценивать потери только на подконтрольном правом берегу Днепра. Конечно, страна-агрессор потеряет "свой" урожай, незаконно взорванный на оккупированных украинских территориях, но данных о его объемах у Украины нет.

Отдаленные от Днепра хозяйства пока не ощутят изменений в логистике

Павел Хаусов уточнил, что фермерские хозяйства на подконтрольной части региона, не находящиеся в непосредственной близости от Днепра, не должны почувствовать последствия наводнения. Экспортные маршруты направлены к глубоководным/речным портам и западной границе , и не поражены последствиями российского теракта.

Что касается аграриев в зоне подтопления и физической невозможности экспортировать зерно, то здесь следует дождаться снижения уровня речных вод. То есть сейчас еще нет уверенности, будет ли подъем, например, на 3 метра или более. Аналитик подчеркивает, что уже сейчас на подконтрольной Украине территории затоплены поселения и инфраструктура, в том числе силосы с сельхозпродукцией.

"Если оценивать долгосрочно, без контекста оккупации/деоккупации, то судоходство по Днепру фактически потеряно из-за уничтожения шлюзов и падения уровня Каховского водохранилища. Ранее зерно по реке возил практически только один агрохолдинг, но в больших объемах – до 1,5 млн тонн/мес. Также неизвестно, в каком состоянии будет Херсонский порт", – констатирует представитель Barva Invest.

Катастрофа для рыбного хозяйства и экосистемы

Собеседник издания Любомир Гайдамака, директор ООО "Висмар Аква", называет катастрофическими последствия теракта, причиненного россиянами, по отношению к днепровской экосистеме.

Украина потеряет заводы по разведению мальков рыбы

Эксперт подчеркивает, что из-за наводнения будут затоплены два государственных завода, которые занимались разведением мальков для зарыбления водоемов. Речь идет о производственно-экспериментальном Днепровском осетровом рыбоводном заводе в селе Днепровское Белозерского района и Херсонском производственно-экспериментальном заводе по разведению молодежи частичных рыб в городе Голая Пристань. Соответственно, биоресурсы в нем тоже ожидает гибель.

Я так понимаю, что оба будут разрушены, то есть государство лишится возможности выращивать молодняк для зарыбления. Соответственно, это ударит и по рыбной отрасли, и по экосистеме в регионе, и по бизнесу". Может быть, мы будем сотни лет пожинать плоды этого российского теракта. Любомир Гайдамака директор "Висмар Аква"

По его словам, Украине несколько "повезло", поскольку в экосистеме региона живет достаточно много видов рыб. способных приспосабливаться к жизни в воде широкого спектра солености. - от пресной до соленой морской. Поэтому существуют определенные пределы, в которых может изменяться соленость воды, и гидробионты при этом смогут выживать в изменившихся условиях.

Также масштабы гибели аквакультуры были бы еще больше, если бы россияне устроили теракт весной, сразу после нерестового сезона. В таком случае после снижения уровня воды в Каховском все мальки погибли бы, тогда как сейчас у них есть возможность "спуститься" в Черное море. Хотя и эта миграция не гарантирует выживание рыб, потому что с высокой вероятностью они погибнут уже в Черном море.

"Такая огромная масса пресной воды, почти одновременно попадающая в Черное море, существенно повлияет на жизнедеятельность его экосистемы. Так как характеристики воды будут меняться очень быстро, мы понесем огромные потери среди фауны и флоры Черного моря, часть которой не сможет адаптироваться к новым условиям", – объясняет эксперт.

Агросектор и рыболовы тоже понесут убытки

По словам Любомира Гайдамаки, ущерб для Украинского АПК из-за теракта также значительный, но сейчас точные их объемы еще неизвестны. Пока еще неизвестны повреждения плотины ГЭС, и насколько окончательно упадет уровень воды в Каховском водохранилище. Кроме того, невозможно оценить, насколько вода размоет берег и сельхозугодья за плотиной. Поэтому стоит подождать 3-4 суток – время, за которое большая часть воды успеет вытекать из водохранилища, и тогда уже можно будет оценивать ориентировочный ущерб.

"Мы не понимаем глубину прорыва дамбы, или когда остановится утечка воды, на это нужно время. Даже если бы мы могли восстановить дамбу, Каховское водохранилище нельзя будет восстановить даже за год, потому что во время строительства его только заполняли водой в течение нескольких лет", - напомнил директор "Висмар Аква"

Фактически, из-за этого теракта можно говорить об остановке орошения в регионе, теперь на это просто не будет достаточных объемов воды. Эксперт отмечает, что почти вся оросительная инфраструктура Южной системы мелиорации была заживлена из Каховского водохранилища , и за счет перепада высот давала возможность использовать воду для полива сельхозкультур. После совершенного россиянами теракта следует либо переводить эти поливные магистрали в другой водоем, либо использовать насосы для создания давления в существующих системах. Но это дорого, долго и сложно, особенно в прифронтовой области.

Поэтому в этом сезоне аграрии региона понесут значительные убытки, а, например, херсонских арбузов вообще может не быть .