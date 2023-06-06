МАГАТЭ прокомментировало события на Каховской ГЭС и их последствия для ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит прямых рисков безопасности Запорожской АЭС из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области.

Об этом сообщает МАГАТЭ в Twitter.

"МАГАТЭ проинформировано о сообщениях о повреждении Каховской дамбы. Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией, прямых рисков для ядерной безопасности станции нет", – говорится в публикации.

Как сообщили в НАЭК "Энергоатом", подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС, однако ситуация контролируемая.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Это преступление усугубляет угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Днепре.