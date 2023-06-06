Підрив Каховської ГЕС: в "Енергоатомі" пояснили, якими можуть бути наслідки для ЗАЕС

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, проте наразі ситуація контрольована.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.

У "Енергоатомі" пояснили, що вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.

"Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатьно для потреб станції. "Енергоатом" моніторить ситуацію і слідкує за діями рашистів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ", - додали у компанії.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент Володимир Зеленський терміново збирає засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС.

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.