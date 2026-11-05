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Словаччина передасть Україні 54 генератори і три тепловози

Словаччина Україна
Словаччина передасть Україні 54 генератори і три тепловози

Словаччина виділить Україні €500 тис. енергетичної допомоги, за які планують закупити 54 генератори. Крім того, країна передасть три тепловози для потреб “Укрзалізниці”.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, генератори мають доставити в Україну до кінця листопада. Їх планують спрямувати насамперед у прифронтові регіони для посилення енергетичної стійкості.

Окремо Словаччина погодила передачу трьох тепловозів для “Укрзалізниці”. Допомога має підтримати роботу залізниці на тлі постійних російських атак на транспортну інфраструктуру.

Також словацька сторона виділить €300 тис. на коаліцію з розбудови цивільних укриттів та €200 тис. на медичне обладнання для українських лікарень. Крім того, готується 15-й пакет нелетальної допомоги Україні.

За підсумками зустрічі сторони підписали комюніке та домовилися про співпрацю у сфері освіти й підготовки фахівців для ядерної галузі.

Також Україна та Словаччина підписали лист про наміри щодо модернізації прикордонної інфраструктури та впровадження системи “єЧерга”.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” планує протягом найближчих шести місяців залучити до 60 вживаних локомотивів. Компанія розглядає закупівлю техніки, її передачу міжнародними партнерами та залучення приватних локомотивів. Російські атаки суттєво скоротили локомотивний парк УЗ, тому поповнення тяги необхідне для стабільних пасажирських і вантажних перевезень.

Автор:
Тетяна Гойденко

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