Словаччина збирається відновити переговори з РФ про постачання газу та нафти

Словаччина вперше з початку повномасштабної війни їде до Москви домовлятися про нафту й газ. Таке рішення знову демонструє розкол між Братиславою та її європейськими союзниками.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Словаччина відновлює переговори з РФ

Міжурядова російсько-словацька комісія з економічного та науково-технічного співробітництва проведе засідання в Москві 26 жовтня, про що повідомило Міністерство закордонних справ Словаччини.

Це засідання стане першим з моменту нападу Росії на Україну у 2022 році. На зустрічі сторони планують обговорити питання енергетики, включаючи ядерну галузь, а також співпрацю у сферах сільського господарства, навколишнього середовища, спорту та культури.

Постачання нафти та газу на тлі вимог ЄС

Відновлення консультацій відбувається після неодноразових поїздок прем'єр-міністра Роберта Фіцо до Москви, зокрема у травні цього року. Погляди Фіцо виділяються в Європейському Союзі після поразки проросійського лідера Угорщини Віктора Орбана на виборах у квітні.

Офіційна Братислава наголошує, що основною темою переговорів буде енергетика та можливість співпраці у забезпеченні постачання стратегічних ресурсів. Словацька сторона безпосередньо зацікавлена в обговоренні транзиту газу та продовженні постачання нафти.

Водночас країна, яка досі купує російську нафту та газ, повинна припинити закупівлі газу до кінця 2027 року згідно з планом ЄС, спрямованим на позбавлення РФ фінансових ресурсів для війни.

У зовнішньополітичному відомстві Словаччини заявили, що, розвиваючи відносини з Росією, країна продовжує базувати свій підхід на членстві в ЄС і НАТО та дотриманні зобов'язань, але прагне створити простір для діалогу.

Новий розкол у ЄС

Роберт Фіцо, який очолює уряд Словаччини вже четвертий термін, неодноразово критикував санкції ЄС проти Росії. Раніше він звинуватив Україну у перериванні постачання нафти, хоча Київ наголошував, що це сталося внаслідок російських атак.

Попри те, що Фіцо призупинив військову допомогу Україні з боку держави, експорт боєприпасів та військової техніки продовжується на комерційній основі, зокрема підприємствами з державною власністю.

Прем'єр Словаччини також заявляв, що віддав би перевагу нейтралітету країни замість членства в НАТО, і висловлював небажання залучати словацьких солдатів до потенційного конфлікту.

Зазначимо, Словаччина залишається однією з небагатьох країн Європи, які досі купують російські нафту та газ. Нафту країна отримує трубопроводом "Дружба", що пролягає територією України.

Нагадаємо, Словаччина та Угорщина відмовилися фінансувати нову позику Україні. Словацький прем'єр підкреслив, що Словаччина не братиме участі у фінансуванні додаткових потреб України на суму 70 млрд євро у 2027 року. Окрім того, він повідомив, що очільник уряду Угорщини Петер Мадяр долучився до його позиції.