Nova отримала дозвіл НБУ на купівлю БТА Банку

Національний банк України погодив Володимиру Поперешнюку та Вячеславу Климову спільне набуття опосередкованої істотної участі у розмірі 100% у статутному капіталі БТА Банку через компанії групи Nova.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національного банку України.

Пряме набуття 100% статутного капіталу банку НБУ погодив компанії "НоваПей Інвест".

Рішення Правління Нацбанку ухвалило 12 листопада 2026 року після аналізу документів заявників.

Наразі контролером БТА Банку є громадянин Казахстану Кєнєс Ракішєв, який опосередковано володіє 100% його статутного капіталу.

Nova планує створити банк фінансової інклюзії

Купівля "БТА Банку" має стати основою для реалізації планів власників Nova зі створення банку фінансової інклюзії.

Такий тип банку працюватиме на підставі обмеженої банківської ліцензії та має забезпечувати доступ до фінансових послуг у регіонах, де традиційна банківська інфраструктура працює обмежено.

Йдеться, зокрема, про прифронтові та деокуповані території, де через безпекові ризики може не бути банківських відділень або стабільного доступу до дистанційних сервісів.

Можливість створення банків фінансової інклюзії з'явилася після ухвалення у червні 2025 року відповідного закону.

Нагадаємо, у жовтні "НоваПей Інвест" вже заявила про намір придбати 100% акцій БТА Банку. Компанія планувала придбати всі 20 млн простих іменних акцій фінустанови.