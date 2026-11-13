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Nova получила разрешение НБУ на покупку БТА Банка

Nova получила разрешение НБУ на покупку БТА Банка
Nova получила разрешение НБУ на покупку БТА Банка

Национальный банк Украины согласовал Владимира Поперешнюка и Вячеслава Климова совместное приобретение опосредованного существенного участия в размере 100% в уставном капитале БТА Банка через компании группы Nova.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Прямое приобретение 100% уставного капитала банка НБУ согласовал компании "НоваПэй Инвест".

Решение Правления Нацбанка приняло 12 ноября 2026 г. после анализа документов заявителей.

В настоящее время контролером БТА Банка является гражданин Казахстана Кеннес Ракишев, который косвенно владеет 100% его уставного капитала.

Nova планирует создать банк финансовой инклюзии

Покупка БТА Банка должна стать основой для реализации планов владельцев Nova по созданию банка финансовой инклюзии.

Такой тип банка будет работать на основании ограниченной банковской лицензии и обеспечивать доступ к финансовым услугам в регионах, где традиционная банковская инфраструктура работает ограниченно.

Речь идет, в частности, о прифронтовых и деоккупированных территориях, где из-за риска безопасности может не быть банковских отделений или стабильного доступа к дистанционным сервисам.

Возможность создания банков финансовой инклюзии появилась при принятии в июне 2025 года соответствующего закона.

Напомним, в октябре "НоваПэй Инвест" уже заявила о намерении приобрести 100% акций БТА Банка. Компания планировала приобрести все 20 млн простых именных акций финучреждения.

Автор:
Татьяна Гойденко

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