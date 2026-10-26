Владельцы "Новой почты" готовятся купить БТА Банк: речь идет о 100% акций

ООО "НоваПэй Инвест" официально заявило о намерении приобрести 100% простых именных акций АО "БТА Банк". Речь идет о 20 млн. акций финучреждения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Соответствующее сообщение "НоваПэй Инвест" направило Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и БТА Банку 22 октября.

Компания планирует приобрести 20 млн. простых именных акций банка, что составляет 100% их общего количества.

По состоянию на дату сообщения сама "НоваПэй Инвест" акциями БТА Банка не владеет.

Акций банка также нет ни у одного из аффилированных с компанией лиц.

Nova готовится выйти на банковский рынок

Еще в июне 2026 года "НоваПэй Инвест" обратилась в Антимонопольный комитет за предварительными выводами о необходимости получения разрешения на получение контроля над БТА Банком.

Ранее сообщалось, что группа Nova планировала приобрести БТА Банк и создать на его основе банк финансовой инклюзии.

Такой формат должен разрешить использовать существующую инфраструктуру группы для предоставления банковских услуг населению и малому бизнесу.