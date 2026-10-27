Местные бюджеты получили почти 11 млрд грн налога на недвижимость: какие регионы в лидерах

За январь-сентябрь 2026 года владельцы недвижимости уплатили в местные бюджеты почти 11 млрд грн налога. Это на 15,6%, или на 1,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Наибольшие поступления получил Киев – 2,3 млрд грн. В Киевской области уплатили 1,2 млрд грн, во Львовской – 1,1 млрд грн, в Одесской – 1 млрд грн.

За какую площадь жилья начисляют налог

В ГНСУ напомнили, что плательщиками являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, владеющие жилой или нежилой недвижимостью.

Для жилья налог начисляется на площадь, превышающую установленные нормы :

60 м² для квартиры;

120 м² для жилого дома;

180 м², если в собственности есть разные типы жилья.

Следовательно, если квартира имеет площадь 80 м2, налогообложению подлежат 20 м2. В то же время окончательная сумма зависит от ставки, установленной местными властями, и других предусмотренных законом условий.

Как проверить сумму налога

Рассчитать налог можно посредством онлайн -калькулятора на сайте Государственной налоговой службы. Налоговое сообщение-решение доступно в Электронном кабинете плательщика при наличии электронного ключа, а также в приложении "Моя налоговая".

Если сумма начисления не соответствует данным о недвижимости, собственник может обратиться в Центр обслуживания плательщиков или Офис налоговых консультантов для сверки.

Напомним, по итогам января – июля 2026 года плательщики перечислили в бюджеты 8,4 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.