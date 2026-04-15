Бюджет получил дополнительные 370 млн грн: Киев лидирует по уплате налога на недвижимость

В первом квартале 2026 года в Украине выросли поступления от налога на недвижимое имущество – собственники жилой и нежилой недвижимости уплатили 2,9 млрд грн, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Налоговой службы.

Платежи за недвижимость в Украине выросли

В январе-марте 2026 года владельцы недвижимости уплатили 2,9 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Дополнительно в бюджет поступило более 370 млн. грн.

Наибольшие объемы поступлений традиционно обеспечили экономически активные регионы.

Лидером стал Киев, где было уплачено 596,2 млн грн – это около 20% от общей суммы налога.

Далее по объемам поступлений:

Киевская область - 318,3 млн грн.

Львовская область - 292,4 млн грн.

Днепропетровская область - 283,5 млн грн.

Плательщиками налога на недвижимое имущество являются физические и юридические лица, включая нерезидентов, владеющих жилой или нежилой недвижимостью.

Напомним, в январе-феврале 2026 года собственники недвижимого имущества перечислили в местные бюджеты 2,3 млрд грн. По сравнению с началом прошлого года, объем платежей вырос на 14%. Наибольшие поступления обеспечили Киев и Киевская область.