Урожай зерновых в 2026 году прогнозируется на уровне 60,4 млн тонн: пшеницы будет больше потребности

Украинские аграрии в 2026 году соберут около 60,4 млн. тонн зерновых, что соответствует уровню прошлого года. Пшеницы на рынке будет более чем в четыре раза больше, чем нужно для внутреннего потребления: при потребности в 6,4 млн тонн общее предложение вместе с запасами составит около 26,6 млн тонн.

Как пишет Delo.ua, такой прогноз озвучил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время форума " Хлебная индустрия 2026 ".

Риски посевной

Нынешняя весенняя кампания проходит сложнее из-за низких температур и чрезмерной влажности почв, что задержало сев поздних культур.



"В первую очередь погодные риски сейчас касаются кукурузы, поскольку эта культура наиболее зависит от сроков сева... В то же время прогноз по пшенице и ячменю вполне реалистичен и надежен для обеспечения продовольственного баланса", — отметил Высоцкий.

Прогноз урожая

По предварительным оценкам, сбор основных культур составит:

пшеница - около 22,4 млн тонн;

ячмень - около 4,7 млн тонн;

кукуруза – около 31,6 млн тонн.

В Минэкономики сообщили, что на форуме особое внимание уделили наличию продовольственной пшеницы, пригодной для переработки в муку. Ее производство прогнозируется на уровне около 9,1 млн. тонн, а вместе с переходными остатками общее предложение может достичь 11,7 млн. тонн.

"Задача государства - обеспечить баланс между экспортом и потребностями внутреннего рынка, чтобы переработчики были стабильно обеспечены качественной продовольственной пшеницей. Для этого важны постоянный мониторинг баланса зерна, координация с участниками рынка и формирование достаточных запасов для бесперебойной работы хлебопекарной отрасли", - отметили в ведомстве.

Отрасль продолжает развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности, растет экспорт муки и полуфабрикатов. Активно развиваются сегменты HoReCa и Bake-off – замороженные изделия высокой степени готовности для ресторанов и гостиниц.

Участники форума отметили, что в последние годы бизнес адаптировал логистику и инвестировал в автономные решения, что усилило операционную устойчивость индустрии.

Ранее сообщалось, что морозная зима и весенние заморозки повлияли на состояние озимых культур, в частности пшеницы и рапса. Больше всего пострадали центрально-восточные области, под риском оказались до 1 млн гектаров посевов.