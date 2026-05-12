Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,10

EUR

51,72

+0,12

Наличный курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,83

51,65

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Урожай зерновых в 2026 году прогнозируется на уровне 60,4 млн тонн: пшеницы будет больше потребности

форум Хлебная индустрия 2026, Тарас Высоцкий
Заместитель министра Тарас Высоцкий выступил на форуме "Хлебная индустрия 2026" / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

Украинские аграрии в 2026 году соберут около 60,4 млн. тонн зерновых, что соответствует уровню прошлого года. Пшеницы на рынке будет более чем в четыре раза больше, чем нужно для внутреннего потребления: при потребности в 6,4 млн тонн общее предложение вместе с запасами составит около 26,6 млн тонн.

Как пишет Delo.ua, такой прогноз озвучил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время форума " Хлебная индустрия 2026 ".

Риски посевной

Нынешняя весенняя кампания проходит сложнее из-за низких температур и чрезмерной влажности почв, что задержало сев поздних культур.

"В первую очередь погодные риски сейчас касаются кукурузы, поскольку эта культура наиболее зависит от сроков сева... В то же время прогноз по пшенице и ячменю вполне реалистичен и надежен для обеспечения продовольственного баланса", — отметил Высоцкий.

Прогноз урожая

По предварительным оценкам, сбор основных культур составит:

  • пшеница - около 22,4 млн тонн;
  • ячмень - около 4,7 млн тонн;
  • кукуруза – около 31,6 млн тонн.

В Минэкономики сообщили, что на форуме особое внимание уделили наличию продовольственной пшеницы, пригодной для переработки в муку. Ее производство прогнозируется на уровне около 9,1 млн. тонн, а вместе с переходными остатками общее предложение может достичь 11,7 млн. тонн.

"Задача государства - обеспечить баланс между экспортом и потребностями внутреннего рынка, чтобы переработчики были стабильно обеспечены качественной продовольственной пшеницей. Для этого важны постоянный мониторинг баланса зерна, координация с участниками рынка и формирование достаточных запасов для бесперебойной работы хлебопекарной отрасли", - отметили в ведомстве.

Отрасль продолжает развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности, растет экспорт муки и полуфабрикатов. Активно развиваются сегменты HoReCa и Bake-off – замороженные изделия высокой степени готовности для ресторанов и гостиниц.

Участники форума отметили, что в последние годы бизнес адаптировал логистику и инвестировал в автономные решения, что усилило операционную устойчивость индустрии.

Ранее сообщалось, что морозная зима и весенние заморозки повлияли на состояние озимых культур, в частности пшеницы и рапса. Больше всего пострадали центрально-восточные области, под риском оказались до 1 млн гектаров посевов.

Автор:
Татьяна Ковальчук