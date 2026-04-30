Морозы зимой и весенние холода ударили по озимым: пострадать могли до 1 млн га

Морозная зима и весенние заморозки повлияли на состояние озимых культур, в частности, пшеницы и рапса. Больше всего пострадали центрально-восточные области, под риском оказались до 1 млн гектаров посевов.

Об этом Delo.ua рассказал заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук.

Больше всего от морозов пострадали центрально-восточные регионы и озимый рапс

Морозы, которые наблюдались в январе-феврале, уже внесли свои коррективы в работу агропроизводителей, в частности повлекли потери озимых культур, отметил Марчук.

Впрочем, часть озимых можно пересеять, и аграрии активно пользуются этим — проводят пересев и готовят площади под овраги культуры.

Если говорить о ситуации в Украине в целом, больше всего пострадали центрально-восточные регионы. В частности, сложная ситуация наблюдается в Кировоградской области: в период пиковых морозов там не было достаточного снежного покрова. Кое-где потери озимых превышают 40%, рассказал эксперт.

Ситуацию также усугубили осадки в виде мокрого снега и дождей.

Соответственно, морозы сопровождались образованием ледяной корки, что привело к серьезным потерям. Если оценивать ситуацию в целом по Украине, то эти потери не всегда можно считать критическими, ведь многие аграрии прибегли к пересеву, пояснил Марчук .

"По предварительным оценкам, пострадать могли до миллиона гектаров озимых культур. Речь идет прежде всего об озимой пшенице и озимом рапсе, которые оказались наиболее чувствительными к морозам, особенно при отсутствии снежного покрова", - сказал эксперт.

Пересев и изменение структуры посевов частично компенсируют потери

В то же время значительная часть потерь будет компенсирована благодаря пересеву. Кроме того, речь не идет о полной гибели посевов — скорее о недополучении урожая с гектара из-за частичных повреждений, отметил Марчук .

Чтобы сохранить доходность, аграрии изменяют структуру посевов, заменяя, в частности, рапс другими культурами. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению посевов яровых культур, с акцентом на масличные.

Учитывая, что в прошлом сезоне масличные культуры продемонстрировали более высокую маржинальность, а затраты на производство, в частности горючее и удобрения, остаются высокими, агропроизводители пытаются компенсировать затраты за счет более прибыльных культур. Поэтому многие будут делать ставку на подсолнечник и сою, сказал Марчук.

Отдельно руководитель аналитического отдела Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин отметила, что по сравнению с косточковыми культурами заморозки, которые наблюдались на прошлой и текущей неделе, практически никак не повлияли на озимые культуры.

В этот период озимые зерновые перешли в фазу кущения, что обеспечивает им достаточный уровень морозостойкости при столь непродолжительных понижениях температуры, пояснила Литвин.

"Что касается озимого рапса, то эта культура более чувствительно реагирует на похолодание, особенно учитывая тот факт, что в некоторых регионах Украины начинается цветение рапса", - сказала руководитель аналитического отдела УКАБ.

Такие растения потребуют дополнительной подкормки, чтобы избежать снижения урожайности. А это дополнительные издержки для агропроизводителя.

"Однако говорить о полной гибели посевов оснований нет", - подчеркнула Литвин.

Сколько стоит пересев озимых культур

Расходы аграриев из-за пересевов очень индивидуальны и зависят от того, какие именно культуры пересевают, отметил Марчук.

На сегодня условно, посевная кампания обходится в пределах 25–40 тыс. грн за гектар — в зависимости от культуры. Также важно, какие площади нуждаются в пересеве: для кого-то это 10 гектаров, для кого-то — 100, а в отдельных случаях и гораздо больше. Поэтому общие затраты существенно разнятся, пояснил эксперт.

"Если брать усредненный показатель, то пересев одного гектара стоит примерно 30-35 тыс. грн. Впрочем, в каждом конкретном случае эти расходы нужно рассчитывать индивидуально", - подчеркнул Марчук.

Весенние заморозки в Украине привели к потерям около 50% урожая ранних косточковых деревьев, в частности, абрикосов и черешни , которые могут подорожать ориентировочно на 30-50%.