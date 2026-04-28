Весенние заморозки ударили по садам: насколько подорожают абрикосы и черешни

Весенние заморозки в Украине привели к потерям около 50% урожая ранних косточковых деревьев, в частности, абрикосов и черешни, которые могут подорожать на 30-50%. Речь идет о потенциальных значительных финансовых потерях для садоводческих хозяйств из-за повреждений косточковых культур и высоких инвестициях в их выращивание.

Об этом Delo.ua рассказал заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук.

Воздействие заморозков на косточковые деревья

Косточковые деревья подверглись большому стрессу зимой, а апрельские заморозки фактически добили большое количество садоводства по территории Украины, отметил Марчук.

Ситуация с урожаем в Украине неравномерна - потери зафиксированы не по всей территории страны, однако больше всего пострадали Закарпатье, а также южные и центральные регионы.

В период до Пасхи в отдельных регионах температура опускалась до -5 °C . Весной иногда фиксировались заморозки до -7 °C . Это повлияло на формирование ранних косточковых деревьев, в частности абрикосов, отметил эксперт.

"В результате, ориентировочно 50% урожая точно потеряно. Если мы еще будем видеть майские заморозки, то это еще будут дополнительные потери", – прогнозирует Марчук.

Более полную оценку убытков для садоводческих предприятий можно будет произвести ориентировочно в мае, когда станет понятен реальный объем потерь урожая, добавил он.

"В то же время уже сейчас очевидно, что речь идет о (значительных - ред.) убытках для отрасли", - сказал эксперт.

Садоводство является капиталоемким бизнесом, требующим значительных инвестиций. В частности, средства вкладываются в садивный материал, системы орошения и обработку насаждений, заявил Марчук.

В результате общий объем инвестиций в отрасль измеряется миллиардами гривен.

На урожай ранних косточковых культур в Украине повлияли не только весенние, но и зимние морозы, отметил глава Укрсадвинпрома Владимир Печко.

Зимой температура иногда опускалась до -30°C, что привело к потерям отдельных культур, в частности голубики.

Более устойчивыми оказались традиционные, более старые сорта, в то время как инновационные — в значительной степени пострадали от вымерзания, рассказал Печко .

Весенние заморозки продолжают оказывать негативное влияние на садоводство. В ряде регионов период цветения продолжается или только начинается, что повышает риски дополнительных потерь. В частности, в Закарпатье морозы уже повредили значительную часть насаждений — под удар попали абрикосы, черешня, а также, вероятно, яблоки и голубика.

Температура в отдельных регионах опускалась до -6°C. На Львовщине сады активно цветут, однако заморозки продолжаются, и сохраняется риск их повторения в мае, отметил Печко.

"По состоянию на сегодняшний день около 50% урожая черешни может сохраниться, однако дополнительным негативным фактором являются погодные условия, препятствующие опылению. Из-за холода пчелы не активны — для эффективного опыления температура должна составлять как минимум +15°C", - пояснил эксперт.

Рост цен на абрикосы

Цены на абрикосы в сезон могут существенно возрасти из-за потерь урожая. По оценкам эксперта, в случае потерь культуры до 80% внутреннего производства стоимость продукции может увеличиться более чем на 40–60% по сравнению с прошлым годом.

Причиной удорожания является дефицит украинского предложения, который традиционно компенсируется импортом, удерживающим высокий уровень цен на рынке. Кроме того, на себестоимость влияют дополнительные расходы производителей, в частности, последствия погодных условий и морозов, пояснил Марчук .

В прошлом сезоне средняя стоимость абрикосов составляла в супермаркетах ориентировочно 150-160 грн/кг.

Подорожание черешни в Украине

Цены на черешню в Украине в новом сезоне могут вырасти ориентировочно на 30-50% по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз дал Печко , учитывая рост расходов и риски для урожая.

На стоимость продукции влияет сразу несколько факторов: удорожание средств защиты растений, удобрений, горючего, а также затраты на возделывание и хранение. По словам эксперта, для выращивания косточковых культур необходимо до 15 обработок за сезон, что существенно увеличивает себестоимость, пояснил глава Укрсадвинпрома.

Кроме того, на цену давит общемировая тенденция к удорожанию фруктов и возможный дефицит продукции из-за погодных условий. Производители вынуждены закладывать эти расходы в конечную цену во избежание убытков в следующих сезонах.

В итоге, даже при благоприятном развитии сезона, черешня будет оставаться дороже, чем в прошлом.

В июне прошлого года черешню на рынках продавали в среднем по 500 грн/кг.

Аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов сообщал, что в Украине будет дефицит персиков из-за потери урожая.