Дешевая клубника: сколько стоит килограмм и прогноз цен на сезон

Цены на клубнику в Украине снизились на 7-10% по сравнению с прошлым годом, как в рознице, так и на оптовом рынке. В общем, рынок демонстрирует баланс без ажиотажа, а дальнейшее удешевление ожидается в мае на фоне роста предложения украинской ягоды.

Об этом сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

Стоимость клубники в супермаркетах

В этом году ягода дешевле, чем в прошлом году – 277 грн/кг, отметил Гопка.

"В 2025 году цена в супермаркетах составляла 299 грн, в общей сложности клубника стала дешевле на 7-10%", - сказал аналитик.

Подобная тенденция снижения стоимости наблюдается и на оптовом рынке "Шувар", где цена по сравнению с прошлым годом упала с 237 до 200 грн (уменьшение на 16%).

В настоящее время отечественный рынок входит в ягодный сезон с достаточно сбалансированными ценами, отметил Гопка.

Фиксируется отсутствие ажиотажа или дефицита как в оптовом, так и в розничном сегментах. Такое рыночное равновесие без резких ценовых скачков или глубокого проседания — это результат стабильного импорта, прежде всего из южных стран Европы, и отсутствие логистических или погодных форс-мажоров на старте сезона, пояснил эксперт.

Появление украинской ягоды и прогноз цен

Хотя сейчас на полках доминирует импортная продукция, появляются первые партии отечественной тепличной клубники из Закарпатья и южных регионов. Пока что объемы небольшие, но это сигнал к постепенному переходу, отметил Гопка.

Смена динамики стоимости ожидается уже в первой половине мая: увеличение предложения из украинских неотапливаемых теплиц, а впоследствии и массовый выход ягоды из открытого грунта традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению.

По данным Минфина, средняя цена клубники за килограмм в магазинах (Auchan) в марте 2026 года составляла 460,65 грн.

За прошлый месяц с 22 марта средние цены уменьшились на 91,00 грн.

Индекс потребительских цен на клубнику в апреле 2026 года составил 60,16%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены снизились на 39,84%.

В марте 2026 г. этот индекс относительно предыдущего месяца составлял 80,57%.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду заявлял, что из-за роста цен на топливо во второй половине года продукты питания в Украине могут подорожать примерно на 10%.

Эксперты прогнозируют пик цен на смородину в этом году, поскольку она остается одной из наиболее перспективных нишевых культур для украинских аграриев.