Микроквартиры в Украине подорожали до четырех раз: как изменились цены на покупку и аренду по регионам

Рынок компактных квартир площадью 20-30 м² в Украине существенно изменился с 2021 по 2026 год: цены на аренду и покупку выросли во всех регионах, особенно на западе страны, в то время как динамика спроса остается неравномерной.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Команда OLX проанализировала динамику спроса и цен на компактные квартиры площадью 20-30 м2, сравнив их с довоенным уровнем мая 2021 года. По данным аналитики, в обоих сегментах – как аренды, так и покупки – цены существенно выросли, тогда как изменения спроса носят неравномерный характер в зависимости от рынка.

Аренда: рост цен и спроса

По сравнению с маем 2021 года медиа стоимость аренды квартир площадью 20-30 м² выросла во всех областных центрах Украины, больше всего – в западных регионах.

Самое существенное подорожание зафиксировано в Ивано-Франковске, где аренда выросла на 217% и достигла 9,5 тыс. грн (более чем в три раза). Далее следует Ужгород с приростом 175% до 11 тыс. грн, а также Тернополь – +167% до 8 тыс. грн. В западных городах также наблюдается значительный рост: во Львове +138% (13 тыс. грн), Ровно и Луцк – по +100% (9 тыс. грн), в Черновцах +152% (8,8 тыс. грн).

В Киеве медианная цена аренды выросла на 60% и составляет около 12 тыс. грн., что делает столицу вторым самым дорогим городом после Львова.

В городах юга и юго-востока наибольшее удорожание зафиксировано в Запорожье - +129% до 8 тыс. грн. В других городах динамика более умеренная: Днепр +70% (8,5 тыс. грн), Николаев +45% (5,5 тыс. грн), Одесса +40% (7 тыс. грн), Херсон +13% (4 тыс. грн) и Харьков +4% (5,5 тыс. грн).

Спрос на аренду компактного жилья также вырос за пять лет. Больше всего – в Ужгороде (+263%), Полтаве (+230%), Житомире (+122%), Львове (+84%) и Тернополе (+72%). Единственное заметное понижение зафиксировано в Днепре (-25%) и Херсоне (-98%).

Покупка: рост цен и разная динамика спроса

В сегменте покупки квартир площадью 20-30 м2, как и в аренде, за последние пять лет зафиксирован существенный рост цен в областных центрах западной Украины.

Наибольшее удорожание произошло в Ивано-Франковске: медианная цена выросла в четыре раза и в мае 2026 года составляет около 1,7 млн грн. Подобная ситуация наблюдается в Луцке (более 1,8 млн грн), а в Ровно "микроквартиры" подорожали втрое – до 1,7 млн грн.

Заметный рост также зафиксирован во Львове (+196% до 2,4 млн грн – самый высокий показатель в сегменте), Тернополе (+186% до 1,4 млн грн), Хмельницком (+184% до 1,4 млн грн), Ужгороде (+151% до 1,5 млн грн) и Черновцах (+148)

Среди других городов значительный рост более 100% показал Житомир (+133% до 1,5 млн грн), Кропивницкий (+133% до 967 тыс. грн), Одесса (+106% до 1,3 млн грн) и Черкассы (+148% до 1,5 млн грн).

В Киеве медианная цена покупки микроквартир в мае 2026 года составляет около 1,8 млн грн, что на 74% больше, чем в 2021 году. По этому показателю столица занимает третье место после Львова и Луцка.

Наименьшие темпы роста зафиксированы в Днепре (+65% до 1 млн. грн.), Чернигове (+61% до 866 тыс. грн.), Сумах (+60% до 764 тыс. грн.), Николаеве (+36% до 657 тыс. грн.) и Харькове (+32% до 767 тыс. грн.). Единственным городом со снижением стоимости стал Херсон, где "микроквартиры" подешевели на 9% - до 435 тыс. грн.

Спрос на покупку квартир этого формата за пять лет вырос в основном в западных регионах: в Ужгороде и Тернополе – на 143-145%, в Ивано-Франковске – на 89%, в Черновцах – на 75%, во Львове – на 72%. В других городах динамика была умеренной или стабильной, тогда как самое существенное падение спроса зафиксировано в Херсоне (-93%).

В целом за пять лет микроквартиры существенно подорожали по всей Украине, однако спрос на аренду и покупку развивается неравномерно. Аренда растет как в цене, так и популярности, тогда как спрос на покупку увеличивается медленнее и преимущественно в западных областях. Это свидетельствует о том, что компактное жилье чаще рассматривают как инструмент аренды, тогда как для покупки покупатели все чаще выбирают большие квартиры.

Напомним, в текущем году 51,1% украинцев планируют приобрести недвижимость. При этом растет интерес к частным домам. Больше украинцев – 43,1% опрошенных – готовы выделить под покупку жилья от $30 тыс. до $60 тыс.