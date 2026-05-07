Каждый второй украинец планирует купить жилье стоимостью до $60 тыс. в 2026 году

квартира комната мебель интерьер
Больше всего опрошенных готовы заплатить за жилье сумму от $30 до $60. / Freepik

В текущем году 51,1% украинцев планируют приобрести недвижимость. При этом растет интерес к частным домам. Больше украинцев – 43,1% опрошенных – готовы выделить под покупку жилья от $30 до $60.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DIM.RIA, аналитики которого провели опрос с участием 2500 украинцев.

По результатам опроса, большинство украинцев не выехали из своих родных городов, несмотря на войну. 33,7% переехали в другие локации после 24 февраля 2022 года. Более половины опрошенных не имеют собственного жилья вообще, почти 40% жилье снимают, 7,6%  живут во временном жилье.

Из желающих приобрести жилье в 2026 году, 34,7% ищут для покупки частный дом. Объясняют это тем, что у частного дома лучший уровень автономности наличие света, отопления, воды, что дает большее чувство безопасности и контроля.

25,9% планируют покупку недвижимости именно на вторичном рынке, поскольку это позволит быстрее поселиться в квартире и не ожидать завершения строительства или ремонта.

Треть участников опроса сообщила, что бюджет на покупку недвижимости в 2026 году у них снизился 33,9%. Рост финансовой способности у 29,4% респондентов, у 36,8% не изменился.

Наибольший процент опрошенных (43,1%) готовы заплатить за жилье сумму от $30 до $60 тыс., 33,3% могут потратить на недвижимость до $30 тыс. Соответственно, более 76% опрошенных рассчитывают на сумму до $60 тыс.

Относительно приоритетов, по которым участники исследования выбирают себе жилье для покупки, на первом месте уровень дохода, цены и общая ситуация безопасности в стране. На второй план, вместо этого, выходят государственные программы, такие, как есть Оселя, и ипотека.

Ключевые факторы при аренде финансовая ситуация и условия договора.

Напомним, аналитики DIM.RIA исследовали, что украинцы тратят на аренду жилья от 13% до 92% своего дохода – в зависимости от города и профессии. Дороже всего снимать жилье в Киеве и Ужгороде, тогда как выгоднее всего – в прифронтовых регионах.

Автор:
Ярослава Тюпка