Кожен другий українець планує придбати житло вартістю до $60 тис. у 2026 році

Найбільше опитаних готові заплатити за житло суму від $30 до $60 / Freepik

У поточному році 51,1% українців планують придбати нерухомість. При цьому зростає інтерес до приватних будинків. Найбільше українців – 43,1% опитаних – готові виділити під купівлю житла від $30 до $60. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA, аналітики якого провели опитування за участі 2500 українців.

За результатами опитування, більшість українців не виїхали зі своїх рідних міст попри війну. 33,7% переїхали до інших локацій після 24 лютого 2022 року. Понад половина опитаних не має власного житла взагалі, майже 40% житло знімають, 7,6% – мешкають у тимчасовому житлі. 

З охочих придбати житло у 2026 році, 34,7% шукають для покупки приватний будинок. Пояснюють це тим, що приватний будинок маю кращий рівень автономності наявність світла, опалення, води, що дає більше відчуття безпеки та контролю. 

25,9% планують купівлю нерухомості саме на вторинному ринку, оскільки це дозволить швидше поселитись у квартирі і не очікувати на завершення будівництва чи ремонту. 

Третина учасників опитування повідомила, що бюджет на купівлю нерухомості у 2026 році у них зменшився 33,9%. Зростання фінансової спроможності у 29,4% респондентів, у 36,8% натомість не змінився. 

Найбільший відсоток опитаних (43,1%) готові заплатити за житло суму від $30 до $60 тис, 33,3% можуть витратити на нерухомість до $30 тис. Відповідно, понад 76% опитаних розраховують на суму до $60 тис. 

Щодо пріоритетів, за якими учасники дослідження обирають собі житло для купівлі, на першому місці – рівень доходу, ціни та загальна безпекова ситуація в країні. На другий план, натомість, виходять державні програми, як-от, єОселя, та іпотека. 

Ключові фактори під час оренди фінансова ситуація та умови договору.

Нагадаємо, аналітики DIM.RIA дослідили, українці витрачають на оренду житла від 13% до 92% свого доходу – залежно від міста та професії. Найдорожче винаймати житло у Києві та Ужгороді, тоді як найвигідніше – у прифронтових регіонах.

Автор:
Ярослава Тюпка