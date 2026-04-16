Оренда коштує до 92% доходу: як видатки на житло співвідносяться з зарплатами в регіонах

Українці витрачають на оренду житла від 13% до 92% свого доходу – залежно від міста та професії. Найдорожче винаймати житло у Києві та Ужгороді, тоді як найвигідніше – у прифронтових регіонах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітичний звіт DIM.RIA та robota.ua.

У межах спільного дослідження проаналізували, яку частку доходу представники найпопулярніших професій витрачають на оренду житла. Аналітики використали дані про середні зарплати з вакансій на robota.ua станом на березень 2026 року, а також інформацію про середню вартість оренди однокімнатних квартир із пропозицій на DIM.RIA за той самий період.

Скільки коштує оренда житла в містах України

Найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовані у Києві – у середньому близько 23 000 грн на місяць. До п’ятірки найдорожчих також входять Ужгород (20 500 грн), Львів (16 500 грн), Івано-Франківськ (16 400 грн) і Черкаси (16 000 грн).

Водночас найдоступніше житло пропонують в обласних центрах прифронтових регіонів. Зокрема, у Харкові середня оренда становить 4 900 грн, у Чернігові – 5 000 грн, а в Запоріжжі та Миколаєві – близько 6 000 грн на місяць.

Які професії найпопулярніші та скільки вони витрачають на оренду

Аналітики визначили десятку професій із найбільшою кількістю вакансій. До неї увійшли водії, менеджери з продажу, кухарі, бухгалтери, касири, комірники, продавці-консультанти, баристи, менеджери по роботі з клієнтами та вантажники.

Для цих спеціальностей експерти оцінили середній рівень заробітних плат у кожному обласному центрі України та підрахували, яку частку доходу працівники витрачають на оренду однокімнатної квартири.

Згідно з дослідженням, у Києві водій із зарплатою 45 000 грн витрачає на оренду однокімнатної квартири близько 51% доходу. У Харкові його заробіток дещо нижчий – 37 500 грн, однак частка витрат на житло становить лише 13%. В інших великих містах рівень доходу водіїв подібний, але витрати на оренду вищі: в Одесі – 29%, у Дніпрі – 37%, у Львові – 44%.

Подібна ситуація і серед менеджерів із продажу. У столиці вони заробляють близько 40 000 грн, із яких 57% йде на оренду. У Харкові дохід становить приблизно 35 000 грн, а витрати на житло – лише 14%. В Одесі, Дніпрі та Львові менеджери отримують аналогічну зарплату, проте віддають за оренду 31%, 40% і 47% відповідно.

Які міста найвигідніші за співвідношенням оренди та зарплати

За узагальненими даними, найкраще співвідношення вартості оренди до доходів зафіксоване в обласних центрах прифронтових регіонів. До п’ятірки найдоступніших входять Харків (19%), Чернігів (22%), Запоріжжя та Миколаїв (по 27%), а також Суми (36%).

Водночас найбільше навантаження на бюджет спостерігається в Ужгороді, де оренда “з’їдає” в середньому 92% доходу. У Києві цей показник становить близько 72%, у Львові – 64%, у Дніпрі – 54%, а в Одесі – 42%.

Нагадаємо, у березні 2026 року лідером за попитом на оренду житла в Україні несподівано стало Запоріжжя, де активність орендарів зросла майже в чотири рази, водночас у Києві та Одесі спостерігається поступове зниження кількості відгуків на оголошення