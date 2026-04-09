Штрафів за оренду не буде: у парламенті говорять про зниження податків

У Верховній Раді наразі не розглядають впровадження нових штрафів за здачу житла в оренду. Єдина актуальна дискусія стосується зменшення податків на доходи від оренди нерухомості.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народна депутатка Олена Шуляк.

Вона наголосила, що ринок оренди неможливо вивести з тіні через штрафи чи нові покарання, якщо для чинна ставка оподаткування залишається непідйомною для пересічної людини.

“Сьогодні в Парламенті ведеться лише єдина дискусія про зниження ставки оподаткування доходів від оренди. На сьогодні податкове навантаження величезне – 23%. І, звичайно, за таких умов люди не завжди готові показувати оренду офіційно”, – зазначила Шуляк.

Вона зазначила, що це стало причиною обговорення законодавчих ініціатив, що могли би спростити офіційну здачу житла для пересічних власників. Зокрема, йдеться про можливе зниження ставки ПДФО з 18% до 5%, а також про запровадження окремих підходів у випадках, коли житло здають внутрішньо переміщеним особам.

“Якщо ми хочемо реально вивести ринок оренди з тіні, то перший крок – це не штрафи, а зменшення оподаткування. Ми шукаємо рішення, які дадуть змогу краще захистити і тих, хто здає житло, і тих, хто його винаймає”, – сказала вона.

Вона також наголосила: парламент не закликає українців масово реєструватися як фізичні особи-підприємці лише заради здачі однієї квартири в оренду. За її словами, формат ФОП є доречним для тих, хто фактично веде бізнес і має кілька об’єктів нерухомості.

За словами голови Комітету з питань містобудування, наступним кроком після зменшення податкового навантаження може стати більш системне впорядкування орендних відносин, зокрема через офіційну реєстрацію договорів. Водночас Шуляк звернула увагу: це питання найближчим часом не планують виносити на порядок денний.

Нардепка також заперечила припущення про нібито підготовку нових механізмів контролю за неофіційною орендою – через перевірки, банки, ОСББ чи комунальні служби. За її словами, жодних додаткових інструментів примусу наразі не розробляють, а чинне законодавство в цій частині залишається без змін.

Водночас вона наголосила, що відповідальність за несплату податків із доходів від оренди вже давно передбачена Податковим кодексом. Якщо податкова отримує інформацію про укладений договір, але податки не сплачуються, застосовуються стандартні санкції: штраф у розмірі 25% від суми боргу плюс пеня, а у разі повторного порушення – 50% і пеня. Тож, за її словами, підстав говорити про підготовку нових “підвищених штрафів” для ринку оренди немає.

“На сьогодні законодавство вже діє. Жодних пропозицій щодо якихось нових високих штрафів чи інших жорсткіших санкцій ми в парламенті не розглядали”, – резюмувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, Шуляк заявила, що трансформація ринку оренди неможлива лише шляхом зниження податків: дуже важливим є встановлення норм якості житла, що здається.