Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Наличный курс:

USD

43,55

43,45

EUR

50,94

50,70

Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
ТОП 50 

СЕО
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Штрафов за аренду не будет: в парламенте говорят о понижении налогов

квартира женщина ноутбук одеяло диван
Люди, сдающие в аренду квартиры, не должны бояться штрафов. / Freepik

В Верховной Раде пока не рассматривают введение новых штрафов за сдачу жилья в аренду. Единственная актуальная дискуссия касается уменьшения налогов на доходы от аренды недвижимости.

Как сообщает Delo.ua , об этом заявила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народная депутат Елена Шуляк.

Она подчеркнула, что рынок аренды невозможно вывести из тени из-за штрафов или новых наказаний, если для действующая ставка налогообложения остается неподъемной для обычного человека.

"Сегодня в Парламенте ведется только единая дискуссия о снижении ставки налогообложения доходов от аренды. На сегодняшний день налоговая нагрузка огромная - 23%. И, конечно, при таких условиях люди не всегда готовы показывать аренду официально", - отметила Шуляк.

Она отметила, что это послужило причиной обсуждения законодательных инициатив, которые могли бы упростить официальную сдачу жилья для рядовых собственников. В частности, речь идет о возможном снижении ставки НДФЛ с 18 до 5%, а также о введении отдельных подходов в случаях, когда жилье сдают внутренне перемещенным лицам.

"Если мы хотим реально вывести рынок аренды из тени, то первый шаг - это не штрафы, а уменьшение налогообложения. Мы ищем решения, которые позволят лучше защитить и сдающих жилье, и тех, кто его снимает", - сказала она.

Она также подчеркнула, что парламент не призывает украинцев массово регистрироваться как физические лица-предприниматели только ради сдачи одной квартиры в аренду. По ее словам, формат ФЛП уместен для тех, кто фактически ведет бизнес и имеет несколько объектов недвижимости.

По словам председателя Комитета по вопросам градостроительства, следующим шагом после уменьшения налоговой нагрузки может стать более системное упорядочение арендных отношений, в частности, через официальную регистрацию договоров. В то же время Шуляк обратила внимание: этот вопрос в ближайшее время не планируют выносить на повестку дня.

Нардепка также отрицала предположение о якобы подготовке новых механизмов контроля за неофициальной арендой – из-за проверок, банков, ОСМД или коммунальных служб. По ее словам, никаких дополнительных инструментов принуждения пока не разрабатывается, а действующее законодательство в этой части остается без изменений.

В то же время она подчеркнула, что ответственность за неуплату налогов с доходов от аренды уже давно предусмотрена Налоговым кодексом. Если налоговая получает информацию о заключенном договоре, но налоги не уплачиваются, применяются стандартные санкции: штраф в размере 25% суммы долга плюс пеня, а в случае повторного нарушения – 50% и пеня. Так что, по ее словам, оснований говорить о подготовке новых "повышенных штрафов" для рынка аренды нет.

"На сегодняшний день законодательство уже действует. Никаких предложений относительно каких-то новых высоких штрафов или других более жестких санкций мы в парламенте не рассматривали", - резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, Шуляк заявила, что трансформация рынка аренды невозможна лишь путем снижения налогов: очень важно установление норм качества сдаваемого жилья.

Автор:
Ярослава Тюпка