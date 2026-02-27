- Категория
Треть украинцев выбирает энергонезависимость: как блэкауты меняют спрос на рынке недвижимости
Вызовы в энергосистеме зимой 2025-2026 годов повлияли не только на повседневный быт украинцев, но и заставили часть граждан пересмотреть подходы к выбору жилья и долгосрочные планы недвижимости. В то же время, сам рынок остался относительно стабильным — изменились прежде всего приоритеты покупателей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на опрос OLX Недвижимость, которая исследовала жилищные планы украинцев в 2026 году и ключевые факторы выбора жилья.
Большинство украинцев не переезжали, несмотря на сложную зиму.
Несмотря на перебои с электро-, тепло- и водоснабжением в зимние месяцы, 83% опрошенных не меняли место жительства. В то же время, часть украинцев все же была вынуждена искать альтернативы:
- 7% арендовали жилье в другом населенном пункте,
- 6% временно переезжали к родственникам или друзьям,
- 4% меняли арендуемое жилье в пределах своего города.
По результатам опроса, сейчас 38% украинцев проживают в собственном отдельном жилье, еще 16% вместе с родителями. В то же время 25% арендуют жилье самостоятельно, 14% — вместе с партнерами или друзьями, а 4% проживают в общежитиях.
Планы покупки жилья остались стабильными
Энергетическая нестабильность не привела к резкому падению интереса к недвижимости. Как и до зимы 2026 года, около 24% респондентов планируют сделки с жильем:
- 20% намерены приобрести недвижимость в 2026 году,
- 4% — продать ее.
Впрочем, заметно возросла доля откладывающих решение. Если раньше покупку или продажу на ближайшие годы планировали 28% опрошенных, то сейчас 35%. Из них 30% рассматривают покупку в перспективе трех лет, а 5% — продажу. Еще 40% украинцев пока не планируют никакие изменения с недвижимостью.
Энергетическая ситуация повлияла на решение каждого третьего
Для 11% респондентов проблемы с энергоснабжением стали ключевым фактором, повлиявшим на решение о покупке или продаже жилья в 2026 году. Еще 18% отметили, что ситуация скорее повлияла на их планы.
Чаще украинцы:
- откладывали покупку жилья (33%),
- начали рассматривать другой город для проживания или инвестирования (33%),
- изменили тип желаемого жилья (28%),
- пересмотрели бюджет (23%),
- ускорили покупку из-за опасений ухудшения условий (13%),
- начали рассматривать аренду вместо покупки (12%).
Среди главных причин финансовая нестабильность (46%), отсутствие стабильного электро- или теплоснабжения (42%), психологическая усталость (40%) и ощущение опасности в месте проживания (34%).
Автономность стала новым стандартом жилья
Опрос показал существенное изменение критериев выбора недвижимости. Если традиционно ключевыми остаются цена и финансовая способность (74%), а также район и инфраструктура (45%), третьим по важности фактором стала автономность жилья — 42%.
Под автономностью украинцы чаще всего подразумевают:
- автономное отопление (64%),
- автономное водоснабжение (40%),
- альтернативные источники питания — генераторы, аккумуляторы или солнечные системы (35%).
В то же время растет внимание и к факторам безопасности: защищенной территории (29%) и наличию укрытия вблизи жилья (24%).
Рынок выстоял, но запросы покупателей изменились
Сложная зима не остановила рынок недвижимости, однако существенно трансформировала ожидания покупателей. Украинцы все чаще планируют операции с жильем в среднесрочной перспективе и обращают внимание не только на локацию или площадь, но прежде всего на способность жилья обеспечить автономность и комфорт в кризисных ситуациях.
Фактически энергетическая безопасность постепенно превращается в один из главных критериев выбора жилья в Украине.
Напомним, цены и предложения на квартиры, готовые к блэкаутам, в этом году выросли почти на 100%.