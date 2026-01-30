Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Наличный курс:

USD

43,12

43,00

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Из-за проблем с электричеством спрос на аренду жилья в Киеве меняется

дом снег мужчина ребенок
Из-за блэкаутов люди предпочитают арендовать жилье подальше от Киева / Freepik

Спрос на долгосрочную аренду квартир в Киеве и области в январе 2026 существенно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время увеличилась тенденция миграции из Киева в меньшие города, а также в частные дома. Автономность жилья становится все более важным фактором выбора для аренды.

Об этом в Delo.ua сообщили в OLX Недвижимость.

Эксперты проанализировали изменения спроса на долгосрочную аренду квартир и домов в Киеве и наиболее популярных населённых пунктах пригорода на фоне сложной энергетической ситуации. Для анализа сравнивали периоды 1-27 января 2026 и 1-27 января 2025 года.

В Киеве количество отзывов на объявления об аренде квартир сократилось на 7%. Похожую динамику зафиксировали в пригороде: в Белой Церкви спрос уменьшился на 19%, в Гатном  на 16%, в Вишневом  на 9%, в Броварах и Софиевской Борщаговке  на 8%, в Ирпене  на 5%.

В то же время, в Борисполе спрос на аренду квартир остался почти без изменений, а в Буче зафиксировали незначительный рост на 1%. Исключением стала Петропавловская Борщаговка, где количество отзывов на аренду квартир выросло сразу на 15%.

Другая ситуация наблюдается в сегменте долгосрочной аренды домов. В Киеве спрос на этот тип жилья вырос на 22%, что свидетельствует о росте интереса арендаторов к более автономным форматам проживания.

Наибольший рост спроса на аренду домов зафиксировали в Петропавловской Борщаговке  103%. Значительное увеличение количества отзывов также произошло в Буче (+51%) и Ирпене (+20%), тогда как в Гатном росте было незначительным — на уровне 3%.

В то же время, в ряде населенных пунктов спрос на аренду домов существенно сократился. В Борисполе он снизился на 56%, в Вишневом – на 44%, в Белой Церкви  на 28%, в Софиевской Борщаговке  на 6%.

Текущие данные не свидетельствуют о массовой миграции из Киева, однако четко демонстрируют смену приоритетов арендаторов. Автономность жилья становится все более важным фактором выбора, хотя и не всегда решающей. Наличие света или аккумуляторов, указанное в объявлениях, не всегда гарантирует комфорт при длительных отключениях электроэнергии, поэтому эксперты советуют арендаторам проверять реальные условия проживания.

По данным OLX Недвижимость, если в прошлом году автономность жилья была важной для 56% опрошенных, то после опыта этой зимы ее значение для рынка аренды, вероятно, будет только расти.

Напомним, во многих городах ежемесячный платеж по программе "єОселя" дешевле стоимости аренды.

Автор:
Ярослава Тюпка