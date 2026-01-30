Из-за проблем с электричеством спрос на аренду жилья в Киеве меняется

Спрос на долгосрочную аренду квартир в Киеве и области в январе 2026 существенно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время увеличилась тенденция миграции из Киева в меньшие города, а также в частные дома. Автономность жилья становится все более важным фактором выбора для аренды.

Об этом в Delo.ua сообщили в OLX Недвижимость.

Эксперты проанализировали изменения спроса на долгосрочную аренду квартир и домов в Киеве и наиболее популярных населённых пунктах пригорода на фоне сложной энергетической ситуации. Для анализа сравнивали периоды 1-27 января 2026 и 1-27 января 2025 года.

В Киеве количество отзывов на объявления об аренде квартир сократилось на 7%. Похожую динамику зафиксировали в пригороде: в Белой Церкви спрос уменьшился на 19%, в Гатном — на 16%, в Вишневом — на 9%, в Броварах и Софиевской Борщаговке — на 8%, в Ирпене — на 5%.

В то же время, в Борисполе спрос на аренду квартир остался почти без изменений, а в Буче зафиксировали незначительный рост на 1%. Исключением стала Петропавловская Борщаговка, где количество отзывов на аренду квартир выросло сразу на 15%.

Другая ситуация наблюдается в сегменте долгосрочной аренды домов. В Киеве спрос на этот тип жилья вырос на 22%, что свидетельствует о росте интереса арендаторов к более автономным форматам проживания.

Наибольший рост спроса на аренду домов зафиксировали в Петропавловской Борщаговке — 103%. Значительное увеличение количества отзывов также произошло в Буче (+51%) и Ирпене (+20%), тогда как в Гатном росте было незначительным — на уровне 3%.

В то же время, в ряде населенных пунктов спрос на аренду домов существенно сократился. В Борисполе он снизился на 56%, в Вишневом – на 44%, в Белой Церкви — на 28%, в Софиевской Борщаговке — на 6%.

Текущие данные не свидетельствуют о массовой миграции из Киева, однако четко демонстрируют смену приоритетов арендаторов. Автономность жилья становится все более важным фактором выбора, хотя и не всегда решающей. Наличие света или аккумуляторов, указанное в объявлениях, не всегда гарантирует комфорт при длительных отключениях электроэнергии, поэтому эксперты советуют арендаторам проверять реальные условия проживания.

По данным OLX Недвижимость, если в прошлом году автономность жилья была важной для 56% опрошенных, то после опыта этой зимы ее значение для рынка аренды, вероятно, будет только расти.

Напомним, во многих городах ежемесячный платеж по программе "єОселя" дешевле стоимости аренды.