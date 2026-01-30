Наибольший рост в городах у боевых действий: как в 2025 году изменились цены на комнаты в Украине

Аренда или покупка комнаты остается доступным вариантом жилья в Украине, однако даже этот сегмент в 2025 году продолжил дорожать. Несмотря на понижение спроса и сокращение количества объявлений, медианные цены на комнаты как в аренде, так и в продаже демонстрируют устойчивый рост. Динамика при этом существенно отличается в зависимости от региона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX.ua.

Аренда комнат: цены растут, спрос падает

По состоянию на декабрь 2025 года медианная цена долгосрочной аренды комнаты в Украине составила 4 тыс. грн, что на 14% больше по сравнению с декабрем 2024 года. В то же время, рынок демонстрирует спад активности: количество объявлений уменьшилось на 5%, а количество отзывов — на 12%.

Наибольший рост цен был зафиксирован в городах, приближенных к зоне боевых действий. В Николаеве, Сумах и Харькове медиа стоимость аренды комнаты выросла на 20–25% и достигла 2,4–2,5 тыс. грн. Более умеренно, на около 15%, цены выросли в Луцке, Житомире, Ивано-Франковске и Ровно — до 4 тыс. грн.

Самыми дорогими городами для аренды комнаты остаются Ужгород (6 тыс. грн.), Львов (5 тыс. грн.) и Киев (4,2 тыс. грн.). В то же время, годовой рост цен в этих городах был относительно сдержанным — в пределах 5–10%.

Снижение медианной стоимости аренды комнат за год было зафиксировано только в двух городах: в Херсоне (-21%, до 1,5 тыс. грн) и Чернигове (-4%, до 2,2 тыс. грн).

Покупка комнат: активное подорожание на западе страны

Медианная цена покупки комнаты в Украине в декабре 2025 года составила 442 тыс. грн ($10,2 тыс.), что на 11% больше, чем годом ранее. Количество отзывов на объявление почти не изменилось (+0,4%), а предложение сократилось на 8%.

Наиболее динамичный рост цен — более 50% — зафиксировали в областных центрах западной Украины. В частности:

Ужгород — +82%, до 769 тыс. грн ($17,7 тыс.)

Черновцы — +70%, до 759 тыс. грн ($17,5 тыс.)

Ивано-Франковск — +68%, до 930 тыс. грн ($21,4 тыс.)

Львов — +62%, до 1,2 млн грн ($27,6 тыс.)

Луцк — +58%, до 864 тыс. грн ($19,9 тыс.)

Более умеренный рост фиксировали в Виннице (+25%), Днепре (+24%), Житомире (+22%) и Тернополе (+25%). В Киеве медианная цена покупки комнаты выросла на 14% — до 754 тыс. грн ($17,4 тыс.). Аналогичная динамика наблюдалась и в Одессе (+13%), хотя медианная стоимость здесь существенно ниже — 423 тыс. грн ($9,7 тыс.).

Снижение цен на покупку комнат было зафиксировано в Запорожье (-5%, до 232 тыс. грн), Полтаве (-6%, до 477 тыс. грн) и Черкассах (-3%, до 501 тыс. грн).

Общая картина

Несмотря на всеобщее сокращение спроса, медианные цены на комнаты в Украине продолжают расти. Для аренды наибольшие приросты характерны для востока и юга страны, в то время как сегмент покупки демонстрирует высокие темпы роста в западных регионах.

Ранее сообщалось, что эксперты предусматривают увеличение спроса на аренду жилья в пригородах и малых городах, учитывая фактор безопасности и более низкие цены.