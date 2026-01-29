Найбільше зростання у містах біля бойових дій: як у 2025 році змінились ціни на кімнати в Україні

Оренда або купівля кімнати залишається найдоступнішим варіантом житла в Україні, однак навіть цей сегмент у 2025 році продовжив дорожчати. Попри зниження попиту та скорочення кількості оголошень, медіанні ціни на кімнати як в оренді, так і в продажу демонструють стале зростання. Динаміка при цьому суттєво відрізняється залежно від регіону.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням OLX Нерухомість

Оренда кімнат: ціни зростають, попит падає

Станом на грудень 2025 року медіанна ціна довгострокової оренди кімнати в Україні становила 4 тис. грн, що на 14% більше порівняно з груднем 2024 року. Водночас ринок демонструє спад активності: кількість оголошень зменшилася на 5%, а кількість відгуків — на 12%.

Найбільше зростання цін зафіксували у містах, наближених до зони бойових дій. У Миколаєві, Сумах та Харкові медіанна вартість оренди кімнати зросла на 20–25% і сягнула 2,4–2,5 тис. грн. Помірніше, на близько 15%, ціни зросли у Луцьку, Житомирі, Івано-Франківську та Рівному — до 4 тис. грн.

Найдорожчими містами для оренди кімнати залишаються Ужгород (6 тис. грн), Львів (5 тис. грн) та Київ (4,2 тис. грн). Водночас річне зростання цін у цих містах було відносно стриманим — у межах 5–10%.

Зниження медіанної вартості оренди кімнат за рік зафіксували лише у двох містах: у Херсоні (-21%, до 1,5 тис. грн) та Чернігові (-4%, до 2,2 тис. грн).

Купівля кімнат: активне подорожчання на заході країни

Медіанна ціна купівлі кімнати в Україні у грудні 2025 року становила 442 тис. грн ($10,2 тис.), що на 11% більше, ніж рік тому. Кількість відгуків на оголошення майже не змінилася (+0,4%), натомість пропозиція скоротилася на 8%.

Найбільш динамічне зростання цін — понад 50% — зафіксували в обласних центрах західної України. Зокрема:

Ужгород — +82%, до 769 тис. грн ($17,7 тис.)

Чернівці — +70%, до 759 тис. грн ($17,5 тис.)

Івано-Франківськ — +68%, до 930 тис. грн ($21,4 тис.)

Львів — +62%, до 1,2 млн грн ($27,6 тис.)

Луцьк — +58%, до 864 тис. грн ($19,9 тис.)

Помірніше зростання фіксували у Вінниці (+25%), Дніпрі (+24%), Житомирі (+22%) та Тернополі (+25%). У Києві медіанна ціна купівлі кімнати зросла на 14% — до 754 тис. грн ($17,4 тис.). Аналогічна динаміка спостерігалась і в Одесі (+13%), хоча медіанна вартість тут суттєво нижча — 423 тис. грн ($9,7 тис.).

Зниження цін на купівлю кімнат зафіксували у Запоріжжі (-5%, до 232 тис. грн), Полтаві (-6%, до 477 тис. грн) та Черкасах (-3%, до 501 тис. грн).

Загальна картина

Попри загальне скорочення попиту, медіанні ціни на кімнати в Україні продовжують зростати. Для оренди найбільші прирости характерні для сходу та півдня країни, тоді як сегмент купівлі демонструє найвищі темпи зростання у західних регіонах.

Раніше повідомлялось, що екперти передбачають збільшення попиту на оренду житла у передмістях та малих містах — з огляду на безпековий фактор та нижчі ціни.