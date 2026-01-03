Mалі міста й передмістя стануть основними точками зростання попиту на оренду житла у 2026 році

Аналітики ринку нерухомості прогнозують масовий попит та оренду автономного житла, велику роль також буде відігравати віддаленість від критичної інфраструктури. Тенденція буде такою мірою виражена, що призведе до переїзду значної кількості людей до менших міст та селищ, а також подальше зростання популярності оренди приватних будинків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX.

У 2026 році ринок довгострокової оренди житла в Україні формуватиметься під впливом безпекових чинників та обсягів пропозиції. У разі її скорочення орендні ставки можуть і надалі зростати, особливо в сегменті житла з підвищеним рівнем автономності.

Найбільшим попитом користуватимуться квартири з автономним опаленням, резервним електроживленням та розташуванням подалі від стратегічних об’єктів. Такі характеристики стають ключовими для орендарів, які прагнуть мінімізувати ризики та забезпечити стабільні умови проживання.

Загалом у 2026 році критерій автономності ще більше посилюватиметься та впливатиме не лише на рішення щодо купівлі, а й на вибір орендованого житла. Особливо це стосується приватних будинків і малоповерхової забудови, які дозволяють досягти вищого рівня самозабезпечення.

Паралельно зберігатиметься тенденція переїзду орендарів із Києва та інших великих міст у передмістя та менші населені пункти. Основними причинами такого вибору залишаються безпекові фактори, а також можливість орендувати житло з автономними системами опалення, водопостачання та електроживлення.

Очікується, що саме малі міста й передмістя у 2026 році стануть основними точками зростання попиту на оренду. Водночас у великих містах структура попиту поступово змінюватиметься на користь більш безпечних і енергонезалежних локацій.

Нагадаємо, в Україні спостерігається зростання попиту та цін на купівлю та оренду приватних будинків. Найбільше зростання в даному сегменті спостерігається в Сумах та Сумському районі.