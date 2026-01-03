Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,17

--0,18

EUR

49,55

--0,24

Готівковий курс:

USD

42,44

42,27

EUR

50,02

49,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Mалі міста й передмістя стануть основними точками зростання попиту на оренду житла у 2026 році

приватний будинок передмістя житло нерухомість
Приватні будинки в передмістях стають дедалі більш популярним об`єктом оренди житла / Freepik

Аналітики ринку нерухомості прогнозують масовий попит та оренду автономного житла, велику роль також буде відігравати віддаленість від критичної інфраструктури. Тенденція буде такою мірою виражена, що призведе до переїзду значної кількості людей до менших міст та селищ, а також подальше зростання популярності оренди приватних будинків. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX.

У 2026 році ринок довгострокової оренди житла в Україні формуватиметься під впливом безпекових чинників та обсягів пропозиції. У разі її скорочення орендні ставки можуть і надалі зростати, особливо в сегменті житла з підвищеним рівнем автономності.

Найбільшим попитом користуватимуться квартири з автономним опаленням, резервним електроживленням та розташуванням подалі від стратегічних об’єктів. Такі характеристики стають ключовими для орендарів, які прагнуть мінімізувати ризики та забезпечити стабільні умови проживання.

Загалом у 2026 році критерій автономності ще більше посилюватиметься та впливатиме не лише на рішення щодо купівлі, а й на вибір орендованого житла. Особливо це стосується приватних будинків і малоповерхової забудови, які дозволяють досягти вищого рівня самозабезпечення.

Паралельно зберігатиметься тенденція переїзду орендарів із Києва та інших великих міст у передмістя та менші населені пункти. Основними причинами такого вибору залишаються безпекові фактори, а також можливість орендувати житло з автономними системами опалення, водопостачання та електроживлення.

Очікується, що саме малі міста й передмістя у 2026 році стануть основними точками зростання попиту на оренду. Водночас у великих містах структура попиту поступово змінюватиметься на користь більш безпечних і енергонезалежних локацій.

Нагадаємо, в Україні спостерігається зростання попиту та цін на купівлю та оренду приватних будинків. Найбільше зростання в даному сегменті спостерігається в Сумах та Сумському районі. 

Автор:
Ярослава Тюпка