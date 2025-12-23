Інвестиції в умовах війни: які сегменти нерухомості залишалися найстійкішими у 2025 році

2025 став для українського ринку нерухомості роком зростання цін на тлі обмеженої пропозиції, зміни споживчих пріоритетів і посиленого запиту на автономність житла. Попри війну та економічні ризики, ринок зберіг активність у житловому сегменті, тоді як комерційна нерухомість продемонструвала спад попиту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на річний звіт OLX.

Купівля квартир: дефіцит пропозиції та рекордні ціни

У 2025 році попит на купівлю квартир в Україні зріс на 4%, водночас пропозиція скоротилася на 15%. Це призвело до зростання медіанної вартості квартир на 19% по країні.

OLX: медіанна вартість купівлі однокімнатної квартири та динаміка цін

Найвищі ціни традиційно зафіксовані у Києві, Львові, Івано-Франківську та Ужгороді. Саме Ужгород став рекордсменом року — вартість квартир тут зросла одразу на 60%. Водночас Київ утримує лідерство за абсолютною вартістю: медіанна ціна купівлі однокімнатної квартири у столиці зросла на 16% за рік.

OLX: продаж квартир станом листопад 2025 року та приріст порівняно з 2024 роком

Загалом більшість обласних центрів, особливо в західних і центральних регіонах, продемонстрували зростання цін. Зниження вартості спостерігалося лише у прифронтових містах — Запоріжжі та Миколаєві.

Будинки: попит на автономність стимулює подорожчання

Сегмент приватних будинків у 2025 році показав ще активнішу динаміку. Попит на купівлю будинків на вторинному ринку зріс на 21%, тоді як пропозиція скоротилася на 2%.

OLX: продаж будинків, дані станом на листопад 2025 рік та приріст порівняно з 2024 роком

У результаті ціни на будинки зросли в середньому на 27%, тоді як таунхауси й дуплекси подорожчали на 5%.

Найбільше зростання цін зафіксовано у Сумах (+25%) та Ужгороді (+23%). Найдорожчими для купівлі залишаються будинки у Києві, Ужгороді, Львові та Одесі.

OLX: медіанна вартість купівлі будинку станом на листопад 2025 року та зростання цін порівняно з 2024 роком

Водночас у південних і південно-східних регіонах спостерігалося зниження вартості, зокрема у Херсоні (-22%), Дніпрі та Миколаєві (по -8%), а також у Вінниці (-5%).

Довгострокова оренда квартир: менше угод — вищі ціни

На ринку довгострокової оренди квартир у 2025 році попит і пропозиція знизилися на 3%.

OLX: довгострокова оренда квартир

Попри це, медіанна вартість оренди по Україні зросла на 8%. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири — на 21%.

У сегменті однокімнатних квартир найсуттєвіше зростання цін зафіксовано в Одесі та Харкові (+25%). У Дніпрі, Запоріжжі, Рівному та Хмельницькому ціни залишилися на рівні 2024 року, тоді як зниження відбулося лише у Луцьку (-4%). Найдорожчим містом для оренди однокімнатної квартири залишається Ужгород, де ціни зросли на 12% за рік.

OLX: медіанна вартість оренди однокімнатної квартири

Оренда будинків: стрімке зростання попиту

Довгострокова оренда будинків стала одним із найдинамічніших сегментів року. У 2025 році попит зріс на 19%, а середня кількість відгуків на одне оголошення досягла 12. Кількість активних пропозицій скоротилася на 11%, що спричинило зростання медіанної вартості оренди на 13% по країні.

OLX: довгострокова оренда будинків

Найвища вартість оренди будинків зафіксована в Ужгороді, який випередив навіть Київ. Найбільше зростання цін за рік відбулося у столиці (+68%), Чернівцях (+57%) та Сумах (+43%).

OLX: медіанна вартість оренди будинку

Комерційна нерухомість: спад активності на тлі зростання цін

На відміну від житлового сегмента, ринок комерційної нерухомості у 2025 році зіткнувся зі зниженням активності. В оренді кількість оголошень скоротилася на 12%, а кількість відгуків — на 9%. Водночас медіанна вартість оренди зросла на 25%.

OLX: оренда комерційної нерухомості

Найбільше подорожчала оренда офісів (+31%), тоді як оренда приміщень під кафе, ресторани та кав’ярні, навпаки, подешевшала на 15%. У сегменті купівлі комерційної нерухомості попит і пропозиція знизилися на 6%, але медіанна ціна зросла на 11%. Найбільше подорожчали об’єкти під заклади громадського харчування (+17%).

Прогноз на 2026 рік: ціни залишаться під тиском

За поточної економічної та безпекової ситуації у 2026 році ринок нерухомості України, ймовірно, зберігатиме нинішню динаміку. Обмежена пропозиція на тлі стабільного або зростаючого попиту й надалі тиснутиме на ціни.

На вторинному ринку можливе формування дефіциту пропозиції через руйнування житла та відкладені рішення про продаж. Це посилюватиме зростання цін, особливо на квартири з автономним опаленням і резервним живленням.

Ціни на первинному ринку у 2026 році не знижуватимуться через обмежену кількість нових проєктів, подорожчання будматеріалів і дефіцит робочої сили. Важливу роль у підтримці попиту відіграватимуть державні програми, зокрема “єОселя”, а також житлові ваучери для військових і ВПО.

У сегменті оренди ключовим чинником залишатиметься обсяг пропозиції. Найбільш затребуваними будуть автономні квартири та приватні будинки, а тенденція переїзду з великих міст у передмістя збережеться.

На ринку комерційної нерухомості перспективними залишатимуться великі склади та логістичні хаби, тоді як у сегменті оренди офісів очікується подальше зниження попиту та можливий тиск на ціни.

Загалом у 2026 році ринок нерухомості України й надалі залежатиме від безпекової ситуації, стабільності енергосистеми та загального стану економіки.

