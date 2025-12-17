Ціни на новобудови знову пішли вгору: Одеса обійшла Ужгород, а девелопери різко активізувалися у 2025 році

Середня вартість квадратного метра в українських новобудовах продовжує зростати майже в усіх регіонах країни. Попри війну, кадровий дефіцит і подорожчання будматеріалів, девелопери запускають нові проєкти. Покупці, в свою чергу, частіше повертаються на первинний ринок, зокрема й з інвестиційною метою.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на щорічний звіт ЛУН.

Попри всі виклики, 2025 рік не став “паузою” для української первинки. Навпаки — ринок демонструє обережний, але впевнений рух уперед. Ціни на квадратні метри в новобудовах продовжують зростати, а активність девелоперів у багатьох регіонах навіть перевищила торішні показники.

Львів, Київ і… Одеса: нова трійка найдорожчих міст

Львів утримує лідерство за середньою вартістю квадратного метра в новобудовах — 58,6 тис. грн, хоча за рік ціни тут зросли лише на 6%.

Друге місце знову посіла столиця з показником 55,3 тис. грн за квадратний метр.

ЛУН: середні ціни на первинці станом на 1 грудня 2025 року

А от на третю сходинку наприкінці 2025 року несподівано піднялася Одеса — 47,1 тис. грн, витіснивши Ужгород, де ціни за рік фактично не змінилися (46,8 тис. грн).

Саме Одеса стала рекордсменом за темпами зростання: за рік середня вартість квадратного метра тут додала +19%. Суттєво подорожчали новобудови також у Хмельницькому (+14%), Луцьку, Житомирі та Тернополі (+12%), Івано-Франківську й Чернігові (+10%).

Чому дорожчає первинка

Комерційний директор Avalon Олександр Барилюк вважає, що ключовим фактором росту цін є подорожчання праці:

“За останній рік собівартість будівництва продовжила зростати, головним чином — через збільшення оплати праці. В структурі робіт цей показник зараз займає 10–20% на квадратний метр”, - говорить він.

Другорядними, але теж важливими чинниками залишаються ціни на матеріали, енергоносії, логістику та пальне. Окрема стаття витрат — рішення з енергонезалежності та безпеки: вони підвищують вартість проєктів, але водночас роблять їх привабливими для покупців.

ЛУН: середня ціна найдешевшої квартири на первинці

Скільки житла збудували

За даними Держстату, за три квартали 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 6,52 млн кв. м житла. Майже третину цього обсягу забезпечив столичний регіон: 1,37 млн кв. м у Київській області та 0,76 млн кв. м у Києві.

ЛУН: приріст квартир, введених в експлуатацію

Активними були й регіони: забудовники Львівщини здали 0,76 млн кв. м житла, а Одещини — 0,61 млн кв. м, що навіть перевищує показник усього 2024 року.

У перерахунку на квартири за останні 12 місяців в Україні з’явилося понад 41 тис. нових помешкань. Лідером залишається Київ — 12 850 квартир (+20% рік до року). Проте найбільший стрибок показала Одеса: 6 740 квартир, що на 127% більше, ніж торік.

“Найбільший попит ми спостерігаємо на 1-кімнатні квартири — близько 50% продажів”, — зазначає комерційна директорка “Інтергал-Буд” Олена Рижова.

Девелопери повертаються до активної гри

Наприкінці 2025 року покупці можуть обирати житло майже у 2 150 проєктах по всій країні. Найбільша концентрація — у Києві та області, де зосереджено 27% усіх активних ЖК та 57% котеджних містечок.

ЛУН: кількість проєктів у продажу

За словами Head of Developer Relations ЛУН Олени Унаньян, лише за рік кількість нових проєктів у столичному регіоні зросла на 70%:

“В 2025 році в Києві та області спостерігалося неймовірне зростання активності девелоперів”, - говорить Олена Унаньян.

ЛУН: завершені продажі та старти продажів у ЖК

Загалом від початку року в Україні стартували продажі в 214 нових ЖК. Найбільше — у Львові та області (63 проєкти), далі — Київщина, Івано-Франківщина та Закарпаття.

Повернення інвесторів і “єОселя”

Паралельно зростає й інвестиційний інтерес. СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник зазначає, що у 2025 році в Києві та Львові знову з’являються “пакетні” покупці.

“Це ще не масове явище, але його достатньо, щоб говорити про повернення інвестиційного інтересу”, - говорить Ростислав Мельник.

ЛУН: середній перший внесок по єОселі на найдешевшу збудовану квартиру на первинці

Важливим орієнтиром для покупців стала й програма “єОселя”, яка у 2025 році сфокусувалася на первинному ринку. Найдоступніша мінімальна квартира — у Сумах ($23,2 тис.), а найдорожча — у Львові ($61,7 тис.). Там же зафіксовані й найвищі перші внески за іпотекою.

ЛУН: середній перший внесок по єОселі на найдешевшу майже збудовану квартиру по єОселі

Попри війну та економічну невизначеність, український ринок новобудов демонструє живучість і здатність до адаптації. Зростання цін, активність девелоперів і поступове повернення інвесторів свідчать: первинка залишається одним із ключових індикаторів довіри до майбутнього.

Нагадаємо, в Україні стали значно активніше цікавитись первинною нерухомістю, зокрема, почав зростати попит у прифронтових регіонах.