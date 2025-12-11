Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Готівковий курс:

USD

42,47

42,35

EUR

49,59

49,40

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Інтерес до новобудов зростає: українці активніше інвестують у первинний ринок

новобудова будинок первинний ринок
В Україні зріс інтерес до новобудов / Freepik

У листопаді первинний ринок нерухомості продемонстрував пожвавлення: попит на квартири у новобудовах зріс у більшості регіонів, а разом із ним — і ціни на квадратні метри.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику DIM.RIA.

Експерти маркетплейсу традиційно проаналізували ситуацію на ринку нерухомості в листопаді 2025 року і порівняли її з попереднім місяцем, а також показниками листопаду 2024 року. 

Минулого місяця 83% відділів продажу новобудов по країні продовжували працювати — показник залишився стабільним у порівнянні з попередніми місяцями. За цей період в експлуатацію здали дев’ять нових будинків, що включають 18 секцій: десять — у Львівській області, сім — у Київській (чотири з них безпосередньо в столиці) та одну — у Дніпропетровській.

Ціни на первинному ринку демонструють регіональну різнорідність. Найбільше зростання вартості квадратного метра зафіксували у Києві (+7,5%) та Львівській області (+4,9%). Столиця й надалі очолює ціновий рейтинг: у листопаді середня ціна становила $1 427 за квадратний метр. Найдоступніші новобудови залишаються у прифронтових областях — Сумській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській.

Попит на первинну нерухомість також зростав. Найбільш активними стали Івано-Франківська (+23%), Волинська (+20%) та Львівська (+20%) області. Водночас у низці південних та східних регіонів зафіксовано спад інтересу: найбільший — у Миколаївській (-20%) та Одеській (-15%) областях.

Загалом листопад став місяцем активізації інвесторів і покупців на первинному ринку, що вплинуло як на збільшення попиту, так і на подальше зростання вартості житла в низці регіонів.

Раніше повідомлялось, що квартири в новобудовах подорожчали попри зниження попиту та великої кількості пропозиції на ринку. 

Автор:
Ярослава Тюпка