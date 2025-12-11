Інтерес до новобудов зростає: українці активніше інвестують у первинний ринок

У листопаді первинний ринок нерухомості продемонстрував пожвавлення: попит на квартири у новобудовах зріс у більшості регіонів, а разом із ним — і ціни на квадратні метри.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику DIM.RIA.

Експерти маркетплейсу традиційно проаналізували ситуацію на ринку нерухомості в листопаді 2025 року і порівняли її з попереднім місяцем, а також показниками листопаду 2024 року.

Минулого місяця 83% відділів продажу новобудов по країні продовжували працювати — показник залишився стабільним у порівнянні з попередніми місяцями. За цей період в експлуатацію здали дев’ять нових будинків, що включають 18 секцій: десять — у Львівській області, сім — у Київській (чотири з них безпосередньо в столиці) та одну — у Дніпропетровській.

Ціни на первинному ринку демонструють регіональну різнорідність. Найбільше зростання вартості квадратного метра зафіксували у Києві (+7,5%) та Львівській області (+4,9%). Столиця й надалі очолює ціновий рейтинг: у листопаді середня ціна становила $1 427 за квадратний метр. Найдоступніші новобудови залишаються у прифронтових областях — Сумській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській.

Попит на первинну нерухомість також зростав. Найбільш активними стали Івано-Франківська (+23%), Волинська (+20%) та Львівська (+20%) області. Водночас у низці південних та східних регіонів зафіксовано спад інтересу: найбільший — у Миколаївській (-20%) та Одеській (-15%) областях.

Загалом листопад став місяцем активізації інвесторів і покупців на первинному ринку, що вплинуло як на збільшення попиту, так і на подальше зростання вартості житла в низці регіонів.

