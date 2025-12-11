Интерес к новостройкам растет: украинцы активнее инвестируют в первичный рынок

В ноябре первичный рынок недвижимости продемонстрировал оживление: спрос на квартиры в новостройках вырос в большинстве регионов, а вместе с ним и цены на квадратные метры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику DIM.RIA.

Эксперты маркетплейс традиционно проанализировали ситуацию на рынке недвижимости в ноябре 2025 года и сравнили ее с предыдущим месяцем, а также показателями ноября 2024 года.

В прошлом месяце 83% отделов продаж новостроек по стране продолжали работать — показатель остался стабильным по сравнению с предыдущими месяцами. За этот период в эксплуатацию сдали девять новых домов, включающих 18 секций: десять – во Львовской области, семь – в Киевской (четыре из них непосредственно в столице) и один – в Днепропетровской.

Цены на первичном рынке показывают региональную разнородность. Наибольший рост стоимости квадратного метра был зафиксирован в Киеве (+7,5%) и Львовской области (+4,9%). Столица и дальше возглавляет ценовой рейтинг: в ноябре средняя цена составляла $1 427 за квадратный метр. Доступные новостройки остаются в прифронтовых областях — Сумской, Запорожской, Николаевской и Черниговской.

Спрос на первичную недвижимость также рос. Наиболее активными стали Ивано-Франковская (23%), Волынская (20%) и Львовская (20%) области. В то же время в ряде южных и восточных регионов зафиксирован спад интереса: самый большой — в Николаевской (-20%) и Одесской (-15%) областях.

Ноябрь стал месяцем активизации инвесторов и покупателей на первичном рынке, что повлияло как на увеличение спроса, так и на дальнейший рост стоимости жилья в ряде регионов.

Ранее сообщалось, что квартиры в новостройках подорожали, несмотря на снижение спроса и большого количества предложения на рынке.