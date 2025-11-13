Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Наличный курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,10

48,90

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новые квартиры стали еще дороже: интерес к ним в Украине падает на фоне щедрого предложения

квартиры новостройки первичный рынок недвижимости
В октябре предложение на первичном рынке остается стабильным, цены иногда растут. / Freepik

В октябре 2025 года доля активных отделов продаж новостроек осталась на уровне предыдущих месяцев. Цены на жилье во многих регионах растут, больше всего в Винницкой и Житомирской областях. Спрос снижается, кроме западных регионов Украины. Таковы результаты исследования первичного рынка жилья в октябре 2025 года по сравнению с предыдущими месяцами и аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные DIM.RIA.

Предложение

В октябре доля работающих отделов продаж остается на уровне предыдущих месяцев и составляет 83%.

В течение месяца в эксплуатацию сдали 18 новых домов (всего 27 секций): 7 – в Киевской, 4 – в Винницкой, 3 – в Ровенской, по 2 – в Тернопольской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской, по 1 – в Хмельницкой, Львовской и Волынской областях. Две секции в двух новостройках ввели в эксплуатацию в Киеве.

Цены

Незначительный рост стоимости квадратного метра наблюдается во многих регионах. Больше всего выросли цены в Винницкой (+4,7%) и Житомирской (+4%) областях.

Фото 2 — Новые квартиры стали еще дороже: интерес к ним в Украине падает на фоне щедрого предложения
DIM.RIA: средняя стоимость квадратного метра в новостройке в октябре 2025 года и уровень роста цены по сравнению с сентябрем

Самым дорогим городом остается Киев со средней стоимостью квадратного метра в размере $1427/м². Самые низкие цены в прифронтовых регионах, в частности Сумской и Запорожской областях.

Спрос

В октябре украинцы еще меньше стали интересоваться новостройками. Существеннее всего спрос упал в Черниговской (-35%), Запорожской (-29%) и Кировоградской (-21%) областях. Рост спроса вместо этого отмечен в западных регионах. Лидерами по приросту спроса есть такие области, как Хмельницкая (+13%), Черновицкая (+11%) и Житомирская (+10%).

Фото 3 — Новые квартиры стали еще дороже: интерес к ним в Украине падает на фоне щедрого предложения
DIM.RIA: динамика спроса на первичное жилье в октябре 2025 года

Напомним, с сентября спрос на новостройки в Украине показал тенденцию роста, при этом стоимость квадратных метров осенью начала расти почти во всех регионах.

Автор:
Ярослава Тюпка