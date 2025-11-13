Новые квартиры стали еще дороже: интерес к ним в Украине падает на фоне щедрого предложения

В октябре 2025 года доля активных отделов продаж новостроек осталась на уровне предыдущих месяцев. Цены на жилье во многих регионах растут, больше всего в Винницкой и Житомирской областях. Спрос снижается, кроме западных регионов Украины. Таковы результаты исследования первичного рынка жилья в октябре 2025 года по сравнению с предыдущими месяцами и аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные DIM.RIA.

Предложение

В октябре доля работающих отделов продаж остается на уровне предыдущих месяцев и составляет 83%.

В течение месяца в эксплуатацию сдали 18 новых домов (всего 27 секций): 7 – в Киевской, 4 – в Винницкой, 3 – в Ровенской, по 2 – в Тернопольской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской, по 1 – в Хмельницкой, Львовской и Волынской областях. Две секции в двух новостройках ввели в эксплуатацию в Киеве.

Цены

Незначительный рост стоимости квадратного метра наблюдается во многих регионах. Больше всего выросли цены в Винницкой (+4,7%) и Житомирской (+4%) областях.

DIM.RIA: средняя стоимость квадратного метра в новостройке в октябре 2025 года и уровень роста цены по сравнению с сентябрем

Самым дорогим городом остается Киев со средней стоимостью квадратного метра в размере $1427/м². Самые низкие цены в прифронтовых регионах, в частности Сумской и Запорожской областях.

Спрос

В октябре украинцы еще меньше стали интересоваться новостройками. Существеннее всего спрос упал в Черниговской (-35%), Запорожской (-29%) и Кировоградской (-21%) областях. Рост спроса вместо этого отмечен в западных регионах. Лидерами по приросту спроса есть такие области, как Хмельницкая (+13%), Черновицкая (+11%) и Житомирская (+10%).

DIM.RIA: динамика спроса на первичное жилье в октябре 2025 года

Напомним, с сентября спрос на новостройки в Украине показал тенденцию роста, при этом стоимость квадратных метров осенью начала расти почти во всех регионах.