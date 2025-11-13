Запланована подія 2

Нові квартири стали ще дорожчими: інтерес до них в Україні падає на тлі щедрої пропозиції

квартири новобудови первинний ринок нерухомості
У жовтні пропозиція на первинному ринку залишається стабільною, ціни подекуди зростають. / Freepik

У жовтні 2025 року частка активних відділів продажу новобудов залишилась на рівні попередніх місяців. Ціни на житло в багатьох регіонах зростають, найбільше — у Вінницькій та Житомирській областях. Попит знижується, окрім західних регіонів України. Такими є результати дослідження первинного ринку житла у жовтні 2025 року порівняно з попередніми місяцями та аналогічним періодом минулого року. 

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані DIM.RIA. 

Пропозиція

У жовтні частка відділів продажу, що працюють, залишається на рівні попередніх місяців і становить 83%. 

Впродовж місяця в експлуатацію здали 18 нових будинків (усього 27 секцій ): 7 — у Київській, 4 — у Вінницькій, 3 — у Рівненській, по 2 — у Тернопільській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській, по 1 — у Хмельницькій, Львівській та Волинській областях. Дві секції у двох новобудовах ввели в експлуатацію у місті Київ. 

Ціни

Незначне зростання вартості квадратного метра спостерігається у багатьох регіонах. Найбільше зросли ціни у Вінницькій (+4,7%) та Житомирській (+4%) областях. 

Фото 2 — Нові квартири стали ще дорожчими: інтерес до них в Україні падає на тлі щедрої пропозиції
DIM.RIA: середня вартість квадратного метру в новобудові в жовтні 2025 та рівень зростання ціни порівняно з вереснем

Найдорожчим містом залишається Київ із середньою вартістю квадратного метра в розмірі $1 427/м². Найнижчі ціни —  у прифронтових регіонах, зокрема Сумській та Запорізькій областях.

Попит

У жовтні українці ще менше стали цікавитись новобудовами. Найістотніше попит впав у Чернігівській (-35%), Запорізькій (-29%) та Кіровоградській (-21%) областях. Зростання попиту натомість відзначено у західних регіонах. Лідерами з приросту попиту є такі області, як Хмельницька (+13%), Чернівецька (+11%) та Житомирська (+10%).

Фото 3 — Нові квартири стали ще дорожчими: інтерес до них в Україні падає на тлі щедрої пропозиції
DIM.RIA: динаміка попиту на первинне житло в жовтні 2025 року

Нагадаємо, з вересня попит на новобудови в Україні показав тенденцію до зростання, при цьому вартість квадратних метрів восени почала зростати майже в усіх регіонах. 

Автор:
Ярослава Тюпка