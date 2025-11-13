Нові квартири стали ще дорожчими: інтерес до них в Україні падає на тлі щедрої пропозиції

У жовтні 2025 року частка активних відділів продажу новобудов залишилась на рівні попередніх місяців. Ціни на житло в багатьох регіонах зростають, найбільше — у Вінницькій та Житомирській областях. Попит знижується, окрім західних регіонів України. Такими є результати дослідження первинного ринку житла у жовтні 2025 року порівняно з попередніми місяцями та аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані DIM.RIA.

Пропозиція

У жовтні частка відділів продажу, що працюють, залишається на рівні попередніх місяців і становить 83%.

Впродовж місяця в експлуатацію здали 18 нових будинків (усього 27 секцій ): 7 — у Київській, 4 — у Вінницькій, 3 — у Рівненській, по 2 — у Тернопільській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській, по 1 — у Хмельницькій, Львівській та Волинській областях. Дві секції у двох новобудовах ввели в експлуатацію у місті Київ.

Ціни

Незначне зростання вартості квадратного метра спостерігається у багатьох регіонах. Найбільше зросли ціни у Вінницькій (+4,7%) та Житомирській (+4%) областях.

DIM.RIA: середня вартість квадратного метру в новобудові в жовтні 2025 та рівень зростання ціни порівняно з вереснем

Найдорожчим містом залишається Київ із середньою вартістю квадратного метра в розмірі $1 427/м². Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, зокрема Сумській та Запорізькій областях.

Попит

У жовтні українці ще менше стали цікавитись новобудовами. Найістотніше попит впав у Чернігівській (-35%), Запорізькій (-29%) та Кіровоградській (-21%) областях. Зростання попиту натомість відзначено у західних регіонах. Лідерами з приросту попиту є такі області, як Хмельницька (+13%), Чернівецька (+11%) та Житомирська (+10%).

DIM.RIA: динаміка попиту на первинне житло в жовтні 2025 року

Нагадаємо, з вересня попит на новобудови в Україні показав тенденцію до зростання, при цьому вартість квадратних метрів восени почала зростати майже в усіх регіонах.