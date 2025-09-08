В Україні стрімко зріс попит на первинне житло: в яких областях у серпні з'явилися нові будинки

Експерти DIM.RIA проаналізували тенденції на ринку нерухомості за серпень 2025 року. Дослідження стосувалось динаміки цін, попиту та пропозиції, зокрема, на первинному ринку. Аналітики маркетплейсу порівнюють дані з попереднім місяцем та аналогічним періодом минулого року.



Про це пише Delo.ua з посиланням на аналітику DIM.RIA.

Впродовж серпня по Україні було введено в експлуатацію 10 новобудов (13 секцій): по 2 — у Київській, Львівській та Хмельницькій, по 1 — у Рівненській, Миколаївській, Полтавській та Черкаській областях.

В більшості новобудов продовжують працювати відділи продажу - у серпні їх частка залишається на рівні попереднього місяця

Ціни на квадратний метр у новому будинку суттєво зросли у більшості регіонів. Найдорожчим є житло в Києві. Cередня вартість квадратного метра у столиці — $1 401/м².

Найдешевшим житло залишається у прифронтових регіонах, таких як Суми чи Запоріжжя, вказують експерти. Варто однак зауважити, що рівень цін у східних та південних областях підвищився за рахунок зростання попиту. Так, у Сумах ріст цін становить 4% ($ 563/м²), у Запоріжжі - на 20% ($ 614/м²).

Також експерти повідомляють про зростання попиту на купівлю первинного житла в серпні. У Сумах кількість покупців нових квартир зросла на 62%, що є найвищим показником в Україні, але попри це попит у цьому регіоні все одно залишається низьким через близькість бойових дій та кордону з країною-агресором.

Найбільшою популярністю серед покупців користуються новобудови в Києві та Львові.

