Що впливає на рішення про купівлю житла в новобудові

До війни покупці у першу чергу звертали увагу на інвестиційну привабливість житла в новобудовах.

За час війни кардинально змінились підходи українців до купівлі квартир на первинному ринку нерухомості.

З основих чинників, які впливають на рішення покупців придбати житло в новобудові, по-перше, є безпека регіону та житлового комплексу, повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику девелоперської компанії Kovcheg Developer за підсумками першого півріччя 2025 року.

Люди цікавляться рівнем захисту від ракетних обстрілів, наявністю бомбосховищ чи індивідуальних приміщень безпеки у ЖК, наголошує співзасновник компанії Віктор Козачок.

По-друге, впливають на вибір темпи будівництва та його якість. Важливі дотримання графіків, своєчасність введення в експлуатацію та прозорість усіх етапів будівництва.

По-третє, важливі технічні характеристики ЖК, пов'язані з виживанням: енергоефективність, транспортна доступність, продумана соціально-побутова інфраструктура, якість планувань та сервісна модель управління будинком.

Зважуються на придбання житла на первинному ринку досить вибагливі клієнти, пояснює Козачок. Покупців цікавить рекреаційна інфраструктура, можливість літнього та зимового відпочинку, пакет сервісних послуг тощо.

"Важливим є бажання жити в умовах “соціального комфорту” — ми називаємо це “втечею від мегаполісів”. Тому більш привабливими є концептуальні проєкти з унікальними об’єктами інфраструктури та видовими характеристиками, гнучкою сервісною моделлю. Для багатьох майбутня нерухомість є і “запасним аеродромом”, і власним курортом, і джерелом доходу одночасно”, — наголосив девелопер.

Четвертий фактор - ціни та механізми придбання. Зростання цін на будматеріали (в середньому на 10–12% з початку року) та коливання на валютному ринку формують цінову політику девелоперів.

Водночас попит значною мірою залежить від можливостей купівлі на виплат або в іпотеку.

“Ціни на якісні об’єкти комфорт та бізнесу-класу в стадії зведення варіюються від $1200 до $2500 за м². Звісно для оцінки “адекватності” цін варто врахувати, як економічні чинники (наприклад, вартість будівельно-монтажних робіт), місто, в якому зводиться житло, так і ситуацію на валютному ринку”, — наголосив Козачок.

П'ятий чинник впливу - інвестиційний потенціал. Первинне житло дедалі частіше розглядається як джерело пасивного прибутку.

“Громадян все більше цікавить можливість отримання пасивного прибутку в об’єктах формату дохідних будинків та “курортних” апарт-готелів: інвестування в придбання такого житла може щорічно приносити 7–11% прибутку в доларовому еквіваленті. Крім суто якісних характеристик велике значення має місцерозташування об’єкта та його видові характеристики. Це важливі елементи “доданої вартості”, які стимулюють інвестиційну привабливість”, — акцентував співзасновник Kovcheg Developer.

Козачок прогнозує, що у перспективі найближчих п'ять років залишатимуться актуальними тенденції, закладені ще 2–3 роки тому, це зокрема зведення багатофункціональних ЖК, розвиток курортної нерухомості, поява нових апарт-форматів з сервісним обслуговуванням.

Водночас, на його погляд, класичні багатоквартирні будинки не втрачають позицій, особливо в обласних центрах.

