Міноборони перевірятиме постачальників зброї та їжі через YouControl: чому це важливо

Міністерство оборони залучає аналітичну систему YouControl для первинної перевірки постачальників зброї, транспорту та харчування для ЗСУ. Це дозволить в "одному вікні" виявляти зв'язки компаній із РФ, санкції, борги та корупційні справи ще до укладання державних контрактів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба відомства.

"Це допоможе автоматизувати пошук даних, ефективніше управляти ризиками та підвищити прозорість оборонних закупівель", — зазначили в Міноборони.

Відповідний меморандум про співпрацю підписали заступник Міністра оборони України Мстислав Банік і заступник директора з правових питань YouControl Данило Глоба.

"Доступ до аналітичної системи YouControl дасть можливість швидше виявляти «червоні прапорці», розуміти, на що звернути увагу і що перевірити ретельніше", — пояснив заступник міністра Мстислав Банік.

Яку інформацію перевірятиме Міноборони

Під час перевірки компаній, які мають намір укласти державний контракт, представники Міноборони оцінюватимуть такі дані:

наявність у санкційних списках;

кінцеві бенефіціари;

корпоративні звʼязки з РФ (у майбутньому також для компаній-нерезидентів);

боргові зобовʼязання;

наявність кримінальних справ, зокрема повʼязаних із корупцією;

загальні безпекові ризики.

Замість пошуку даних у десятках окремих державних реєстрів вручну, фахівці перевірятимуть інформацію в електронному кабінеті в одному місці.

Експрес-аналіз та статус даних

Ключовим напрямом співпраці є впровадження інструменту Trust Index для первинного оцінювання контрагентів. Він дозволяє сформувати початковий ризик-профіль компанії перед комплексною перевіркою.

Дані YouControl мають рекомендаційний характер і не є підставою для юридичних рішень. Якщо система фіксує ризики, фахівець Міноборони зобов'язаний перевірити їх у відповідному офіційному реєстрі і лише після цього ухвалювати рішення. Також YouControl проведе навчання для працівників відомства щодо аналізу відкритих даних та пошуку інформації.

Заступник директора з правових питань YouControl Данило Глоба підкреслив, що кожен ризик, виявлений на етапі перевірки постачальника, – це потенційно попереджені втрати часу, ресурсів і загроз безперебійного забезпечення ЗСУ.

Нагадаємо, Міноборони законтрактувало понад 22 000 наземних роботизованих комплексів для ЗСУ на 2026 рік. Ця кількість майже вдвічі більша за загальний обсяг закупівель минулого року.