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Минобороны будет проверять поставщиков оружия и еды через YouControl: почему это важно

Мстислав Баник и Даниил Глоба
Мстислав Баник и Даниил Глоба подписали меморандум о сотрудничестве / Минобороны

Министерство обороны привлекает аналитическую систему YouControl для первоначальной проверки поставщиков оружия, транспорта и питания для ВСУ. Это позволит в одном окне выявлять связи компаний с РФ, санкции, долги и коррупционные дела еще до заключения государственных контрактов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

" Это поможет автоматизировать поиск данных, более эффективно управлять рисками и повысить прозрачность оборонных закупок", - отметили в Минобороны.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали заместитель Министра обороны Украины Мстислав Баник и заместитель директора по правовым вопросам YouControl Даниил Глоба.

"Доступ к аналитической системе YouControl позволит быстрее выявлять "красные флажки", понимать, на что обратить внимание и что проверить более тщательно", — пояснил замминистра Мстислав Баник.

Какую информацию будет проверять Минобороны

В ходе проверки компаний, которые намерены заключить государственный контракт, представители Минобороны будут оценивать следующие данные:

  • наличие в санкционных списках;
  • конечные бенефициары;
  • корпоративные связи с РФ (в будущем также для компаний-нерезидентов);
  • долговые обязательства;
  • наличие уголовных дел, в частности, связанных с коррупцией;
  • общие риски безопасности.

Вместо поиска данных в десятках отдельных государственных реестров вручную специалисты будут проверять информацию в электронном кабинете в одном месте.

Экспресс-анализ и статус данных

Ключевым направлением сотрудничества является внедрение инструмента Trust Index для первоначальной оценки контрагентов. Он позволяет сформировать исходный риск-профиль компании перед комплексной проверкой.

Данные YouControl носят рекомендательный характер и не являются основанием для юридических решений. Если система фиксирует риски, специалист Минобороны обязан проверить их в соответствующем официальном реестре и только после этого принимать решение. Также YouControl проведет обучение для работников ведомства по анализу открытых данных и поиску информации.

Заместитель директора по правовым вопросам YouControl Даниил Глоба подчеркнул, что каждый риск, выявленный на этапе проверки поставщика, – это потенциально предотвращенные потери времени, ресурсов и угроз бесперебойного обеспечения ВСУ.

Напомним, Минобороны законтрактовало более 22 000 наземных роботизированных комплексов для ВСУ на 2026 год. Это количество почти вдвое больше общего объема закупок в прошлом году.

Автор:
Татьяна Ковальчук