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Закупки выросли почти вдвое: для ВСУ законтрактовали более 22 тысяч наземных роботов

НРК
Более 22 000 НРК законтрактовано с начала 2026 года / Минобороны

Агентство оборонных закупок ДОТ законтрактовало более 22 000 наземных роботизированных комплексов для ВСУ на 2026 год. Это количество почти вдвое больше общего объема закупок в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, процесс контрактирования продолжается, поэтому финальное количество приобретенных комплексов к концу года увеличится.

Все закупленные роботизированные комплексы сделаны украинскими предприятиями. По своему назначению большинство техники логистично, меньшую долю составляют инженерные и боевые модели. Они предназначены для доставки боеприпасов и продуктов питания, эвакуации раненых и погибших, а также для разведки и ударных операций.

Тысячи единиц техники уже передали в распоряжение боевых подразделений. Из них 2069 комплексов военные получили через государственную цифровую платформу DOT - Chain Defence , где подразделения самостоятельно выбирают необходимые средства за выделенные бюджетные средства.

В течение июня подразделения сил обороны выполнили с помощью наземных роботизированных комплексов более 16 600 логистических и эвакуационных миссий. Этот показатель на 18,6% превышает результаты мая и на 122% выше данных января текущего года.

При выполнении боевых и логистических задач с помощью роботов подразделения получают виртуальные бонусы "еБаллы". Через маркетплейс оружия Brave 1 Market их можно обменять на следующие средства:

  • FPV –дроны;
  • тяжелые бомбардировщики;
  • дополнительные наземные роботизированные комплексы;
  • средства радиоэлектронной борьбы и другие технологические решения

С начала года министерство кодифицировало и разрешило для использования в войсках 67 новых образцов отечественных НРК. Увеличение количества техники на передовой позволяет заменять личный состав при выполнении задач в зоне боевых действий с целью сохранения жизней военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в странском рынке наземных роботизированных комплексов в 2026 году переходит от этапа прототипов и малых партий к масштабному контрактованию. Государство уже планирует закупки на десятки тысяч систем.

Автор:
Татьяна Ковальчук