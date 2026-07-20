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Закупки выросли почти вдвое: для ВСУ законтрактовали более 22 тысяч наземных роботов
Агентство оборонных закупок ДОТ законтрактовало более 22 000 наземных роботизированных комплексов для ВСУ на 2026 год. Это количество почти вдвое больше общего объема закупок в прошлом году.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, процесс контрактирования продолжается, поэтому финальное количество приобретенных комплексов к концу года увеличится.
Все закупленные роботизированные комплексы сделаны украинскими предприятиями. По своему назначению большинство техники логистично, меньшую долю составляют инженерные и боевые модели. Они предназначены для доставки боеприпасов и продуктов питания, эвакуации раненых и погибших, а также для разведки и ударных операций.
Тысячи единиц техники уже передали в распоряжение боевых подразделений. Из них 2069 комплексов военные получили через государственную цифровую платформу DOT - Chain Defence , где подразделения самостоятельно выбирают необходимые средства за выделенные бюджетные средства.
В течение июня подразделения сил обороны выполнили с помощью наземных роботизированных комплексов более 16 600 логистических и эвакуационных миссий. Этот показатель на 18,6% превышает результаты мая и на 122% выше данных января текущего года.
При выполнении боевых и логистических задач с помощью роботов подразделения получают виртуальные бонусы "еБаллы". Через маркетплейс оружия Brave 1 Market их можно обменять на следующие средства:
- FPV –дроны;
- тяжелые бомбардировщики;
- дополнительные наземные роботизированные комплексы;
- средства радиоэлектронной борьбы и другие технологические решения
С начала года министерство кодифицировало и разрешило для использования в войсках 67 новых образцов отечественных НРК. Увеличение количества техники на передовой позволяет заменять личный состав при выполнении задач в зоне боевых действий с целью сохранения жизней военнослужащих.
Ранее сообщалось, что в странском рынке наземных роботизированных комплексов в 2026 году переходит от этапа прототипов и малых партий к масштабному контрактованию. Государство уже планирует закупки на десятки тысяч систем.