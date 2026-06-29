Украинские НРК "Рысь Pro" масштабируют до нескольких тысяч единиц в год: производство развернут в Украине и Германии

Немецкая ARX Robotics и украинская deftech-компания Roboneers создают совместное предприятие ARX Industries для серийного производства наземных роботизированных комплексов "Рысь Pro" для Сил обороны Украины. Соглашение подписали 25 июня в Гданьске во время Ukraine Recovery Conference 2026.

Об этом Delo.ua сообщили в ARX Robotics Ukraine.

ARX Industries будет производить "Рысь Pro" в Украине и Германии

ARX Industries должна включать не только производство, но и техническое обслуживание и сервисную поддержку НРК. В первый год работы совместное предприятие планирует изготовить несколько тысяч комплексов "Рысь Pro", а в дальнейшем постепенно увеличивать объемы до десятков тысяч единиц в год.

Наземные роботизированные комплексы "Рысь Pro" планируют использовать для эвакуации раненых, фронтовой логистики, доставки грузов, медикаментов и специализированных модулей, в том числе для минирования и разминирования, а также для боевых задач.

Roboneers называет "Рысь Pro" одной из своих флагманских платформ. Компания также разрабатывает дистанционно управляемый боевой модуль "Шабля".

Украина масштабирует закупки наземных роботов

Создание ARX Industries происходит на фоне масштабирования украинского рынка наземных роботов. В частности, Украина в первом полугодии 2026 планирует законтрактовать 25 тыс. наземных роботизированных комплексов для фронта. Это вдвое больше, чем было законтрактовано за весь 2025 год.

Кроме того, Украина может выйти на производство десятков тысяч наземных роботов в год, но рынок сдерживают доступ к комплектующим, финансирование, оборотный капитал и дефицит инженерных кадров.

Спрос на такие системы растет из-за изменения характера боевых действий. Наземные работы используются для логистики, эвакуации, разведки, инженерных задач и боевой поддержки. Ранее Delo.ua объясняло, какие типы НРК выходят на поле боя, и почему они постепенно становятся отдельным направлением украинского defense tech.

Производство НРК выходит за пределы Украины

Совместное предприятие ARX Robotics и Roboneers — еще один пример того, как украинские оборонные разработки масштабируются вместе с европейскими партнерами. К примеру, украинские наземные дроны для ВСУ планируют производить в Литве с последующей адаптацией к стандартам НАТО.

Такой формат позволяет украинским компаниям расширять производственные возможности, а европейским партнерам получать доступ к технологиям, которые уже проходят проверку в условиях современной войны.

Что известно об ARX Robotics и Roboneers

Roboneers — украинская компания в сфере оборонных технологий, разрабатывающая наземные роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и программное обеспечение. Среди ее ключевых решений — НРК "Рысь Pro" и боевой модуль "Шабля".

ARX Robotics — немецкая оборонно-технологическая компания, основанная в 2022 году. Она специализируется на наземных роботизированных системах и программных решениях для военных платформ. Компания уже работает в Украине и имеет офис в Киеве.

Напомним, более 300 Defense Tech компаний стали резидентами пространства Дія.Сity.