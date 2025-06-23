Более 300 Defense Tech компаний стали резидентами пространства Дія.Сіty: получившие преимущества

Все больше украинских и международных разработчиков оборонных технологий выбирают специальный правовой и налоговый режим Дія.City для развития своих проектов. К пространству уже присоединились более 300 компаний, работающих в сфере Defense Tech. Среди них есть как отечественные разработчики, так и международные.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Минцифры.

"Эти компании создают самые разные инновации: дроны, РЭБы, навигационные системы, технологии для разминирования, роботизированные платформы — все, что помогает уничтожать врага", — отметили в ведомстве.

Среди них – топовые украинские разработчики: Buntar Aerospace, First Contact, Roboneers, Ailand Systems, Ukrspecsystems, Himera, Oko Camera и т.д. А также международные игроки: Jupiter Aircraft, ATN Corporation, Quantum Systems, ARX Robotic, Auterion и другие.

Эти компании создают самые разные инновации: дроны, РЭБы, навигационные системы, технологии для разминирования, роботизированные платформы – все, что помогает уничтожать врага.

Какие преимущества получили компании?

Пространство предоставляет таким бизнесам инструменты, которые помогают расти:

благоприятная налоговая нагрузка; возможности для построения прозрачной корпоративной структуры;

инструменты для привлечения венчурных инвестиций;

гарантии защиты интеллектуальной собственности;

резидентство как один из критериев бронирования специалистов.

Кто может присоединиться?

Присоединиться к Дія.Сіty могут компании, которые:

проектируют, производят или обслуживают беспилотные летательные аппараты;

создают роботизированные системы;

обучают операторов дронов; разрабатывают батареи, аккумуляторы, навигационные системы и другие комплектующие для дронов;

имеют R&D, ведут научно-исследовательскую деятельность или создают технологические продукты для оборонной сферы.

Напомним, Украина профинансирует производство наземных роботизированных комплексов (НРК) на 180 миллионов гривен. Это более чем в 3,5 раза больше, чем в прошлом. В общей сложности уже более 130 грантов предоставлены разработчикам, 70% из которых являются отечественными.