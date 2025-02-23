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Правительство расширило возможности для R&D-компаний в "Дія.City"

Правительство расширило возможности для R&D-компаний в "Дія.City"
R&D компании смогут стать резидентами

Кабинет министров Украины принял решение о расширении перечня видов деятельности, разрешенных в специальном правовом режиме "Дія.City". Теперь компании, занимающиеся исследованиями и разработками (R&D) смогут стать резидентами этого пространства, получая благоприятные условия для развития.

Об этом сообщает Минцифры.

Нововведение включает широкий спектр инновационных направлений – от оборонных технологий до биотехнологий. Это открывает возможности для научно-исследовательских центров, стартапов и крупных компаний, работающих в разработке новейших технологий.

Что получат R&D-компании в "Дія.City"

Новая категория резидентов сможет воспользоваться следующими преимуществами:

  • особые налоговые условия;
  • Доступ к инструментам привлечения инвестиций;
  • Гарантия защиты интеллектуальной собственности.

Отмечается, что исследования и разработки являются ключевыми для создания инноваций, способствующих экономическому росту и укреплению безопасности страны.

Благодаря расширению возможностей для R&D-компаний, в Украине могут более активно развиваться новые технологии в сфере обороны, медицины, искусственного интеллекта, энергетики и других стратегических отраслей.

За три года "Дія.City" объединила 1500 компаний и 100 тысяч ИТ-специалистов. Кроме этого, за 2024 год резиденты "Дія.City" уплатили более 18 млрд грн налогов, что более чем вполовину превышает показатель 2023 года. Кроме того, в прошлом году половина компаний перешла на режим налога на выведенный капитал (ННПК).

Автор:
Татьяна Гойденко