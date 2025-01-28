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Рекордная сумма за три года: резиденты "Дія.City" уплатили более 18 млрд грн налогов за 2024 год

Рекордная сумма за три года: резиденты "Дія.City" уплатили более 18 млрд грн налогов за 2024 год
Налоги от резидентов идут на поддержку армии. Фото: Минцифры

В 2024 году резиденты "Дія.City" уплатили в государственный бюджет более 18 миллиардов гривен налогов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это рекордная сумма за три года. Налоги от резидентов идут на поддержку армии, экономики и восстановления страны. Когда бизнес работает "в белую", он обеспечивает стабильность и обороноспособность страны", — подчеркнул Федоров.

Фото 2 — Рекордная сумма за три года: резиденты "Дія.City" уплатили более 18 млрд грн налогов за 2024 год

О "Действие.City"

"Чтобы предприниматели могли работать честно, необходимо создать лучшие условия для развития их бизнеса. Именно это удалось реализовать в рамках "Дія.City", где зарегистрировано 1,5 тыс. резидентов", - отмечает Федоров.

В рамках этого пространства технологические компании могут строить прозрачную корпоративную структуру и использовать выгодные возможности для привлечения инвестиций.

Справка:

"Дія. City" – это современная модель правового и налогового пространства для IT-бизнеса, которая была внедрена в Украине в начале 2022 года.

Эта инициатива направлена на создание благоприятных условий для развития технологических компаний, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест в сфере ИТ.

Напомним, ранее сообщалось, что если украинский бизнес будет платить налоги и зарплату больше среднего показателя по отрасли, а также не будет иметь налоговых долгов и других вопросов от налоговых органов, такие компании не будут попадать под документальные проверки и получают другие преференции.

Автор:
Ольга Опенько