bill_line стал резидентом Дія.City

В октябре 2024 года украинская финтех-компания bill_line стала еще одним резидентом Дія.City – особого правового и налогового пространства, созданного для поддержки и развития IT-компаний в Украине. Информация об этом появилась на сайте компании.

Главные бонусы Дія.City для бизнеса – льготный налоговый режим и либерализованные трудовые отношения в компании при оформлении и ведении сотрудников. Именно поэтому этот режим становится популярным среди бизнеса с акцентом на инновации – за первые семь месяцев 2024 года количество компаний, присоединившихся к Дія.City, возросло с 807 до 1355. Среди них – monobank, EasyPay, Rozetka, Rakuten Viber, Ajax Systems, “Нова пошта”, SoftServe, и другие.

Решение о переходе на Дія.City является частью стратегии активного развития bill_line на 2024-2025 годы. Его цель – акцент на максимально прозрачной работе компании на украинском рынке и возможность синхронизировать финансово-юридические возможности бренда в иностранной и родной юрисдикциях.

“С 2022 года bill_line, как и многие инновационные ИТ-бизнесы, приложил значительные усилия, чтобы развиваться на иностранных рынках и поддержать Украину в это время. Однако Украина была и останется сердцем компании – здесь мы разрабатываем и совершенствуем наше платежное решение. И мы очень рады стать частью инициативы, в которой государство шагает навстречу бизнесу, продукты которого строят будущее”, – заявили в компании bill_line.

Почему все больше технологичных компаний становятся резидентами Дія.City?

Особый статус дает IT-компаниям:

возможность уплачивать налог на выведенный капитал, а не налог на прибыль;

Снижены общие налоговые ставки;

Возможность проводить как классическое трудоустройство по КЗоТ, так и контрактное;

Европейская система приобретения и защиты интеллектуальных прав.

bill_line – украинская fintech-компания, создавшая и развивающая платежное решение для бизнеса с 2019 года. Это решение включает в себя многофункциональный и глубоко кастомизированный интернет-эквайринг, позволяющий принимать платежи по всему миру, а также максимально детализированную партнерскую поддержку – от начала интеграции до ежемесячного консалтинга по поводу оптимизации и улучшения партнерского продукта.