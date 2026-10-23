Онлайн-сервисы налоговой и реестры Минюста не будут работать в выходные

В Украине в выходные временно не будут работать некоторые электронные государственные сервисы. Реестры Министерства юстиции будут недоступны с 22:00 23 октября, а Государственной налоговой службы – с 00:00 24 октября 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщили прессслужбы ГНСУ и Минюста.

График и условия ограничений в ГНС

С 00:00 часов 24 октября до утра 26 октября 2026 ДПС будет проводить технические работы по обслуживанию информационно-коммуникационных систем. В этот период возможны временные ограничения по функционированию отдельных налоговых сервисов.

В Налоговой призывают плательщиков спланировать свое время и выполнить необходимые обязанности заблаговременно, а также обратить внимание на положения п. 42¹. 10 в. 42¹ Налогового кодекса Украины.

Остановка государственных реестров Минюста

По данным ведомства, ГП "НАИС" проводит плановые работы по обновлению программного обеспечения для внедрения изменений, связанных со вступлением в силу Закона № 4833-IX.

С 22:00 23 октября до 08:00 26 октября 2026 будет полностью приостановлен доступ к единым и государственным реестрам Минюста. Ограничения также распространяются на электронные услуги, взаимодействующие с этими реестрами.

Обновление работы всех систем будет происходить в штатном режиме после завершения регламентных мер утром 26 октября.

Заметим, что с 22:00 23 октября в приложении "Резерв+" временно нельзя будет оформить отдельные виды отсрочок. Причина – плановые технические работы в системах Министерства юстиции.