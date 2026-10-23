Онлайн-сервіси податкової та реєстри Мін'юсту не працюватимуть у вихідні

В Україні на вихідних тимчасово не працюватимуть деякі електронні державні сервіси. Реєстри Міністерства юстиції будуть недоступні з 22:00 23 жовтня, а Державної податкової служби — з 00:00 24 жовтня 2026 року.

Як пише Dilo, про це повідомили пресслужби ДПСУ та Мінюсту.

Графік та умови обмежень у ДПС

З 00:00 годин 24 жовтня до ранку 26 жовтня 2026 року ДПС проводитиме технічні роботи з обслуговування інформаційно-комунікаційних систем. У цей період можливі тимчасові обмеження в функціонуванні окремих податкових сервісів.

У Податковій закликають платників спланувати свій час та виконати необхідні обов'язки завчасно, а також звернути увагу на положення п. 42¹.10 ст. 42¹ Податкового кодексу України.

Зупинка державних реєстрів Мін'юсту

За даними відомства, ДП "НАІС" проводить планові роботи з оновлення програмного забезпечення для впровадження змін, пов'язаних із набранням чинності Законом № 4833-IX.

Із 22:00 23 жовтня до 08:00 26 жовтня 2026 року буде повністю призупинено доступ до єдиних та державних реєстрів Мін'юсту. Обмеження також поширюються на електронні послуги, які взаємодіють із цими реєстрами.

Оновлення роботи всіх систем відбуватиметься в штатному режимі після завершення регламентних заходів уранці 26 жовтня.

Зауважимо, що із 22:00 23 жовтня в застосунку “Резерв+” тимчасово не можна буде оформити окремі види відстрочок. Причина — планові технічні роботи в системах Міністерства юстиції.