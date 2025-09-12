- Категорія
Технічні роботи в "Дії": який час не працюватимуть "єВідновлення" та "Резерв+"
"єВідновлення" та "Резерв+" у застосунку "Дія" тимчасово не працюватимуть. Це пов'язано з технічними роботами в державних реєстрах Міністерства юстиції та реєстрі "Оберіг", які проводитиме державне підприємство "НАІС".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони та повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.
Терміни відключень:
- "Резерв+". Технічні роботи в реєстрі "Оберіг" заплановані на 13 вересня з 00:00 до 06:00. У цей час у застосунку не можна буде оновити документи або отримати послуги;
- "єВідновлення". Послуга буде недоступна з 20:00 13 вересня до 08:00 15 вересня 2025 року. Причина — технічне обслуговування реєстрів, дані яких необхідні для перевірки права власності.
Щоб мати доступ до електронного військово-облікового документа навіть під час технічних робіт, і оборонному відомстві рекомендують заздалегідь завантажити його PDF-версію. Для цього в застосунку "Резерв+" потрібно натиснути на три крапки на головному екрані та обрати "Завантажити PDF".
Нагадаємо,у березні в електронному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів “Оберіг” також проводилися технічні роботи. Тоді дві години не можна буде скористатися функціями отримання відстрочки або оновлення документів у застосунку "Резерв+"