Новини
Дата публікації
Технічні роботи в "Дії": який час не працюватимуть "єВідновлення" та "Резерв+"

Резерв+
"Резерв+" не працюватиме 6 годин. / Міноборони

"єВідновлення" та "Резерв+" у застосунку "Дія" тимчасово не працюватимуть. Це пов'язано з технічними роботами в державних реєстрах Міністерства юстиції та реєстрі "Оберіг", які проводитиме державне підприємство "НАІС".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони та повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Терміни відключень:

  • "Резерв+". Технічні роботи в реєстрі "Оберіг" заплановані на 13 вересня з 00:00 до 06:00. У цей час у застосунку не можна буде оновити документи або отримати послуги; 
  • "єВідновлення". Послуга буде недоступна з 20:00 13 вересня до 08:00 15 вересня 2025 року. Причина — технічне обслуговування реєстрів, дані яких необхідні для перевірки права власності.

Щоб мати доступ до електронного військово-облікового документа навіть під час технічних робіт, і оборонному відомстві рекомендують заздалегідь завантажити його PDF-версію. Для цього в застосунку "Резерв+" потрібно натиснути на три крапки на головному екрані та обрати "Завантажити PDF".

Нагадаємо,у березні в електронному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів “Оберіг” також проводилися технічні роботи. Тоді дві години не можна буде скористатися функціями отримання відстрочки або оновлення документів у застосунку "Резерв+"

Автор:
Тетяна Ковальчук